3 травня: у Тернопільській області інфіковано COVID-19 – 868 осіб, одужало – 127

Станом на 03 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 868 випадках діагноз лабораторно підтверджений (812 випадків – дорослі, 56 випадків – діти), з них 15 летальних. Видужало 127 осіб .



За попередню добу проведено 318 досліджень, підтверджено вперше 45 випадків зараження вірусом COVID-19.



Географія поширення нових випадків:



м. Тернопіль (7 осіб).



Гусятинський район (1 особа):

• м. Копичинці – 1



Заліщицький район (1 особа):

• смт. Товсте – 1



Кременецький район (28 осіб):

• м. Кременець – 1

• м. Почаїв – 7

• с. Башуки – 14

• с. Весела – 2

• с. Старий Почаїв – 3

• с. Старий Олексинець – 1



Підволочиський район (2 особи):

• с. Гнилички – 1

• с. Гнилиці – 1



Шумський район (2 особи):

• с. Малі Загайці – 2



Тернопільський район (1 особа):

• с. Шляхтинці – 1



Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 2

• с. Криволука – 1

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