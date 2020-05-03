3 травня: у Тернопільській області інфіковано COVID-19 – 868 осіб, одужало – 127
Станом на 03 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 868 випадках діагноз лабораторно підтверджений (812 випадків – дорослі, 56 випадків – діти), з них 15 летальних. Видужало 127 осіб .
За попередню добу проведено 318 досліджень, підтверджено вперше 45 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (7 осіб).
Гусятинський район (1 особа):
• м. Копичинці – 1
Заліщицький район (1 особа):
• смт. Товсте – 1
Кременецький район (28 осіб):
• м. Кременець – 1
• м. Почаїв – 7
• с. Башуки – 14
• с. Весела – 2
• с. Старий Почаїв – 3
• с. Старий Олексинець – 1
Підволочиський район (2 особи):
• с. Гнилички – 1
• с. Гнилиці – 1
Шумський район (2 особи):
• с. Малі Загайці – 2
Тернопільський район (1 особа):
• с. Шляхтинці – 1
Чортківський район (3 особи):
• м. Чортків – 2
• с. Криволука – 1