На Тернопільщині тихо помирає… річка Серет

На березі Серету біля села Буцнів, але юридично на території села Мишковичі Тернопільського району віднедавна функціонує невеличка гідроелектростанція. Яка качає воду Серета і продає вироблену нашою річкою електроенергію споживачам. За гроші.

До слова, будівництво ГЕС тривало з 2018 року, що викликало тоді хвилю протестів серед місцевих жителів. І тоді Державна екологічна інспекція у Тернопільській області та «земельники» провели перевірки, чим підтвердили незаконність експлуатації частини території, адже лише 30% землі законно використовували для будівництва ГЕС. Інша частина території, де безпосередньо зводили гідроелектростанцію, вважалася самовільно захопленою.

Але самозахоплення землі не найстрашніше, що могло бути у даному випадку.

Про вбивство річки у мережі Фейсбук пише автор пісні про річку Серет Aleksandr Glotov.

Як автору пісні про річку Серет, мені стало сьогодні дуже шкода своєї похресниці (я річку маю на ув азі). А як людині, що вже 35 років живе на березі її, стало шкода себе.

Чоловік опублікував фотографії на яких видно дно донедавна повноводої річки Серет.

Нижче за течією після електростанції не живе тепер жодна рибка, пташка і жабка. Бо станція перекрила основну греблю – і це видно на фото, там вода не рухається, а просто стоїть.

Не знаю, на скільки кілометрів нижче Буцнева знищено річку Серет, але думаю, що цим мали би зацікавитися Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА та Тернопільська районна державна адміністрація і Тернопільська районна рада. Бо мало нам війни й коронавірусу, то ще й знищать дзвінку річку – що залишиться від України?”

Олександр Глотов ще 29 квітня запросив до розмови мешканців сіл, Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА, Тернопільська районна державна адміністрація та Тернопільська районна рада. На жаль, ніхто не озвався. Я розумію, що я не прокурор і навіть не популярний блогер. Я громадянин України. І з цієї посади мене ніхто не звільняв, і не звільнить. І це я маю пильнувати за порядком в державі, бо я є часткою того народу, якому за Конституцією України належить уся повнота влади.

У мене на очах знищують природне багатство держави. А державі, в особі названих мною установ, діла до цього нема.

Я як член Національної Спілки журналістів України стверджую, що подана мною інформація не є фейком. Додаю нинішні фотографії з того самого місця, що показують гнітючу ситуацію з річкою Серет. Звертаюся до ще однієї установи: Прокуратура Тернопільської області. А також – Тернопільська обласна державна адміністрація . Ну а далі будемо діяти за інстанціями…