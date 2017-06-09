30-річного тернополянина обікрали біля залізничного вокзалу

Познайомилися, випили, кримінал – саме так закінчився відпочинок для мешканця обласного центру. Невідомий шахрайським способом заволодів мобільним телефоном випадкового знайомого.

Про незаконне заволодіння майном тернопільським правоохоронцям повідомив потерпілий, 30-річний тернополянин. Він розповів, що поблизу залізничного вокзалу, познайомився з іншим чоловіком, разом випивали. Згодом вже ідучи додому новий знайомий попросив мобілку аби зателефонувати. Він узяв ґаджет та відійшов поговорити. Більше потерпілий його не бачив, адже тільки відійшовши від власника телефону, аферист кинувся втікати. Допоки жертва зрозуміла, що його обманули, зловмисник зник, а з ним і телефон. Довелося звертатися за допомогою до правоохоронців.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та вкотре нагадують тернополянам не довіряти маловідомим людям. Навіть випадковий знайомий може виявитися нікчемним злодієм, ворожки замість зняття поробів, викрадуть у вас усі заощадження, а банківські працівники по телефону виманять кошти з рахунку. Будьте обачними та менш довірливими!