Новини Тернополя 

Як доброволець може отримати статус учасника бойових дій?

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Засідання комісії із встановлення статусу учасникам бойових дій добровольцям, які захищали або захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відбулося 6 червня під співголовуванням заступника голови облдержадміністрації Юрія Юрика, заступника голови обласної ради Любомира Крупи, за участі директора департаменту соціального захисту населення Вадима Боярського. У результаті роботи 9 добровольцям присвоєно статус «Учасник бойових дій – доброволець».

«Комісія приймає документи від усіх добровольців АТО, які хочуть отримати статус учасника бойових дій. Основними і базовими є подання від військових структур, у яких військовослужбовці перебували на обліку, а також подання від громадських організацій, через які вони йшли у добровольці», — зазначив Юрій Юрик.

Довідково:

Перелік необхідних документів:
– заява;
– дві фотокартки 3×4;
– паспорт (копія);
– довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (копія);
– висновок місцевої громадської організації щодо участі у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, завірений підписом та печаткою;
– документи, видані добровольчими формуваннями, в яких перебували чи перебувають заявники;
– виписки лікувальних закладів про отриманні поранення під час участі в захисті територіальної цілісності України;
– інші матеріали, які підтверджують участь у захисті територіальної цілісності на сході Української держави у складі добровольчого формування (фото-, відеоматеріали, показання свідків тощо).
Прийом документів проводиться в приміщенні обласної адміністрації, каб. 246.

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