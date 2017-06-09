Як доброволець може отримати статус учасника бойових дій?

Засідання комісії із встановлення статусу учасникам бойових дій добровольцям, які захищали або захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відбулося 6 червня під співголовуванням заступника голови облдержадміністрації Юрія Юрика, заступника голови обласної ради Любомира Крупи, за участі директора департаменту соціального захисту населення Вадима Боярського. У результаті роботи 9 добровольцям присвоєно статус «Учасник бойових дій – доброволець».

«Комісія приймає документи від усіх добровольців АТО, які хочуть отримати статус учасника бойових дій. Основними і базовими є подання від військових структур, у яких військовослужбовці перебували на обліку, а також подання від громадських організацій, через які вони йшли у добровольці», — зазначив Юрій Юрик.

Довідково:

Перелік необхідних документів:

– заява;

– дві фотокартки 3×4;

– паспорт (копія);

– довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (копія);

– висновок місцевої громадської організації щодо участі у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, завірений підписом та печаткою;

– документи, видані добровольчими формуваннями, в яких перебували чи перебувають заявники;

– виписки лікувальних закладів про отриманні поранення під час участі в захисті територіальної цілісності України;

– інші матеріали, які підтверджують участь у захисті територіальної цілісності на сході Української держави у складі добровольчого формування (фото-, відеоматеріали, показання свідків тощо).

Прийом документів проводиться в приміщенні обласної адміністрації, каб. 246.