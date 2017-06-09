У Тернополі буде велодень

Асоціація велосипедистів Тернопілля запрошує тернополян та гостей міста взяти участь у традиційному, щорічному «Велодні». Акція відбудеться 11 червня на Театральному майдані у Тернополі.

Початок свята – о 10:00. Старт велопробігу – о 12:00

Організатори дійства запланували велосипедні забави, цікаві майстер-класи, а також спортивні змагання, велопробіг вулицями міста, показові виступи спортсменів, змагання з велоспринту, велопікнік.

Свято проходитиме під гаслом «Приїжджай сам та запрошуй друзів!». Запрошуємо усіх велосипедистів!