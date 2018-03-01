300 людей зі всіх районів області на морозі, – повідомляють про замінування тернопільської філармонії (фото)

Близько 11 години з’явилась інформація про замінування обласної філармонії у Тернополі. Працівниками правоохоронних органів була проведена евакуація орієнтовно 300 чоловік, адже на момент повідомлення в приміщенні проводились збори працівників Держпродспоживслужби в честь другої річниці заснування служби.

Філармонію замінували(((( сподіваюся що жартівник сплутав 1 квітня з 1 березням. Але чесно, нам не до жартів, близько 300 людей зі всіх районів області на вулиці, при такому морозі, – пише у мережі Фейсбук Наталя Гресько.