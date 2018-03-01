Професор тернопільського медичного університету розповів про кір

Цьогорічна зима супроводжувалася частими повідомленнями у засобах масової інформації про зростання кількості захворювань на кір у Тернопільській області та Україні загалом. Від початку 2018 року у Тернополі зареєстровано 6 випадків захворювання на кір серед дитячого населення. Останній випадок медики зафіксували 9 січня. Станом на 16 січня спалаху захворювання у місті не виявлено. Відсоток щеплених дітей у Тернополі, які досягли 1-річного та 6-річного віку становить 98%, а відсоток дітей різного віку, які були недоохоплені вакцинуванням протягом останніх років складає 76%.

Професор кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними захворюваннями ТДМУ Василь Копча детальніше розповів про особливості захворювання на кір, його клінічні прояви та методи профілактики хвороби, – повідомляє прес-служба навчального закладу.

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