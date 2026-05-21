5 мільйонів застави для начальника поліції з Тернопільщини у справі про «порноофіси»

Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у справі щодо корупційного прикриття діяльності мережі так званих «порноофісів». За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора всіх фігурантів взяли під варту з правом внесення застави.

За даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати неправомірну вигоду за безперешкодну роботу приміщень, у яких незаконно створювали та поширювали контент порнографічного характеру.

Суд визначив такі суми застав:

начальнику ГУНП в Івано-Франківській області — 7 мільйонів гривень;

заступнику начальника ГУНП в Івано-Франківській області — 5 мільйонів гривень;

першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП у Тернопільській області — 5 мільйонів гривень;

заступнику начальника ГУНП у Житомирській області — 1 мільйон 164 тисячі гривень;

водію заступника Міністра внутрішніх справ України — 8 мільйонів гривень.

Під час обшуків у межах кримінального провадження правоохоронці вилучили елітні автомобілі, великі суми готівки та інше майно.

Загальна сума вилучених коштів становить 22,6 мільйона гривень.

Наразі досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетними до організації та корупційного прикриття незаконної діяльності.