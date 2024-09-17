00:09 | 18.09.2024
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Новини Тернополя 

Тернопільські спортсмени здобули призові місця на чемпіонаті Європи з Кіокушин – кан Карате-до

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7 – 8 вересня 2024 року в місті Клуж-Напока  (Румунія) відбувся чемпіонат Європи та інтернаціональний кубок Європи з Кіокушин – кан Карате – до.

У змаганнях взяли участь 600 спортсменів із 25 країн трьох континентів: Європи, Азії та Північної Америки.

Троє учнів  Дитячо-юнацької спортивної школи №1, вихованців Тетяни Чубатої, повернулися додому з нагородами:

  • Тарас Якимець – срібна медаль;
  • Станіслав Язловецький – бронзова медаль;
  • Андрій Минько – бронзова медаль.

Щиро вітаємо наших спортсменів із чудовими досягненнями та дякуємо Тетяні Богданівні за підготовку.

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