Тернопільські спортсмени здобули призові місця на чемпіонаті Європи з Кіокушин – кан Карате-до

7 – 8 вересня 2024 року в місті Клуж-Напока (Румунія) відбувся чемпіонат Європи та інтернаціональний кубок Європи з Кіокушин – кан Карате – до.

У змаганнях взяли участь 600 спортсменів із 25 країн трьох континентів: Європи, Азії та Північної Америки.

Троє учнів Дитячо-юнацької спортивної школи №1, вихованців Тетяни Чубатої, повернулися додому з нагородами:

Тарас Якимець – срібна медаль;

Станіслав Язловецький – бронзова медаль;

Андрій Минько – бронзова медаль.

Щиро вітаємо наших спортсменів із чудовими досягненнями та дякуємо Тетяні Богданівні за підготовку.