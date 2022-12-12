Волонтерка із Тернополя Феціца Христина отримала відзнаку “Золоте cерце”💛. Відповідний Указ підписав Президент України напередодні.

Таку нагороду вручають за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.