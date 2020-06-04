4 червня 20 підтверджень: видужало 958 осіб, 236 осіб інфіковано COVID-19
Станом на 04 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1220 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1132 випадків – дорослі, 88 випадки – діти), з них 26 летальних. Видужало 958 осіб. Проведено тестування біоматеріалу від 276 осіб, у 12 виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 132 (89 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 3 (3 одужало);
– Борщівський район – 14 (13 одужало);
– Бучацький район – 74 (62 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 18 (15 одужало);
– Заліщицький район – 46 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 31 (21 одужало);
– Зборівський район – 3 (3 одужало);
– Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 406 (273 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 19 (19 одужало);
– Монастириський район – 194 (188 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 7 (5 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 16 (15 одужало);
– Тернопільський район – 30 (14 одужало);
– Чортківський район – 55 (53 одужало);
– Шумський район – 142 (115 одужало, 7 летальних).
За попередню добу:
☑️видужало 10 осіб, в тому числі 1 медик
☑️проведено 523 дослідження
☑️підтверджено вперше 20 випадків зараження вірусом COVID-19
☑️проведено тестування біоматеріалу від 91 особи методом ІФА. У 0 осіб виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (6 осіб)
⭕️Тернопільський район (5 осіб):
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Дичків – 1
• с. Прошова – 1
• с. Малий Ходачків – 1
⭕️Теребовлянський район (1 особа):
• с. Воля – 1
⭕️Кременецький район (1 особа):
• м. Кременець – 1
⭕️Бучацький район (3 особи):
• м. Бучач – 3
⭕️Збаразький район (4 особа):
• с. Колодне – 2
• с. Старий Збараж – 1
• с. Великі Вікнини – 1