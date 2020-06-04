4 червня 20 підтверджень: видужало 958 осіб, 236 осіб інфіковано COVID-19

Станом на 04 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1220 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1132 випадків – дорослі, 88 випадки – діти), з них 26 летальних. Видужало 958 осіб. Проведено тестування біоматеріалу від 276 осіб, у 12 виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 132 (89 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 3 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (13 одужало);

– Бучацький район – 74 (62 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 18 (15 одужало);

– Заліщицький район – 46 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 31 (21 одужало);

– Зборівський район – 3 (3 одужало);

– Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 406 (273 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 19 (19 одужало);

– Монастириський район – 194 (188 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 7 (5 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 16 (15 одужало);

– Тернопільський район – 30 (14 одужало);

– Чортківський район – 55 (53 одужало);

– Шумський район – 142 (115 одужало, 7 летальних).