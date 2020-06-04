Тернопільський футбольний клуб «Нива» може відмовитися від підвищення у класі. Усе залежить від наявного фінансування на сезон 2020/2021.

Про це в інтерв’ю для FootBoom заявив керівник «жовто-зелених» Василь Малик.

– 5 червня має відбутися зустріч керівництва «Ниви» з потенційними інвесторами, тільки після неї можна буде говорити про те, в якому напрямку ми будемо рухатися. Зараз фінансування катастрофічно не вистачає навіть для участі у другій лізі.

Причину браку коштів пов’язують із виходом Богдана Федорка з групи співвласників клубу. Проте цю інформацію наставник команди ні підтверджує, ні спростовує.

За відновлення належного фінансування «Нива» кваліфікується до першої ліги та посилить штаб новими гравцями.

– Комплектуватися однозначно будемо, без цього ніяк не обійтися. Інша справа, на які умови запрошувати новачків. Для нас важливі не імена, а бажання гравців рости і розвиватися, наскільки вони мотивовані, чи здатні влитися в колектив, чи зірок з неба не хапають. Ми пишаємося тим, що у нас команда однодумців, і це – головне надбання.

Нагадаю, через передчасне завершення чемпіонату тернопільський клуб втратив кубок Західної конференції вищої ліги.

Терен