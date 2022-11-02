4 листопада у Тернополі розпочинається опалювальний період

Зважаючи на зниження середньодобової температури зовнішнього повітря, у п’ятницю, 4 листопада розпочинається опалювальний період 2022/2023 для населення та інших споживачів Тернополя.

Цього дня опалювальний сезон стартує і для жителів Тернопільської міської територіальної громади, які проживають в будинках та квартирах, обладнаних індивідуальною системою опалення. Відповідне рішення було прийняте виконавчим комітетом міської ради.

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» просять споживачів поставитися із розумінням до того, що технологічний запуск опалення не є одномоментним процесом.

Закликаємо мешканців міста відчиняти двері помешкань аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання, зокрема, заповітренні труб у будинках.

Адже часто через небажання відчинити двері чи відсутність господарів подача опалення може затриматися для всіх мешканців багатоквартирного будинку.

Працівники підприємств та аварійних служб працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити вчасний запуск котелень та теплопостачання до осель тернополян.

Нагадуємо, що у випадку виникнення заповітрення чи будь-яких проблем із опаленням у багатоповерхівках, тернополяни мають звертатися до свого обслуговуючого підприємства чи до голови ОСББ.

До слова, наприкінці жовтня подача теплової енергії розпочалася у садочки, а наприкінці вересня медичні заклади міста почали отримувати теплоносій.

Якщо ж холодно у школі чи в дитсадку, інформувати про це необхідно адміністрацію закладу, адже у кожному з них температура повітря регулюється автономно.

Нагадаємо, у Тернополі працює сервіс сіті-бот «Назар», за допомогою якого жителі міста можуть повідомляти відповідні служби про виникнення комунальних проблем. Для використання сервісу необхідно зі свого смартфону, на якому встановлено Viber чи Telegram, перейти за посиланням https://citybot.pro/citybot-nazar-ternopil та обрати потрібний месенджер.