Переселенці можуть отримати продуктові набори у Тернополі

З 2 листопада у Тернопільському міському територіальному центрі за підтримки фонду «Joint Emergency Response in Ukraine» внутрішньо переміщені особи можуть отримати продуктові набори.

Зокрема, визначено шість категорій населення, яким надається така підтримка, а саме:

– сім’ям загиблих в АТО/ООС;

– дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства;

– особам з інвалідністю І та ІІ групи;

– багатодітним сім’ям;

– сім’ям, які виховують дитину до трьох років;

– малозабезпеченим сім’ям, які є отримувачами державної соціальної допомоги.

До складу продуктового набору входять: цукор, макаронні вироби, рис, сіль, консерви, томатна паста тощо.

Висловлюємо щиру подяку міжнародним партнерам за надану допомогу та підтримку осіб, які змушені були покинуті своїм домівки рятуючись від війни.

До слова, Тернопільський міський територіальний центр знаходиться на вул. Миколи Лисенка, 8. Отримати додаткову інформацію можна за телефоном (0352) 23 -56 -52.