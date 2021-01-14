11:30 | 14.01.2021
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На Тернопільщині п’яний водій на смерть збив жінку

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Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури слідчим поліції повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України водію автомобіля «RENAULT-TRAFIC», який скоїв смертельний наїзд на жінку- пішохода у с.Трибухівці Бучацького району Тернопільської області.

Розслідуванням встановлено, що 12 січня 2021 року близько 18 год. 30 хв водій «RENAULT-TRAFIC» з 1 пасажиром у салоні, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, перевищивши дозволену швидкість, на вул. Язловецька у с.Трибухівці збив літню жінку,  яка йшла узбіччям дороги.

У результаті наїзду транспортного засобу потерпіла померла на місці події від отриманих травм. 

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

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