4 жовтня буде припинено газопостачання окремих будинків у Тернополі

Як повідомляє ПрАТ «Тернопільміськгаз», у зв’язку з проведенням аварійно- ремонтних робіт на газопроводі середнього тиску, 4 жовтня з 10:00 до 17:00 год буде припинено газопостачання окремих будинків на вул. Золотогірській, вул. Миколи Бенцаля, вул. Бережанській, вул. Тролейбусній, вул. Степана Будного, котельні на вул. Бригадній та мікрорайону “Пронятин”.

Адміністрація ПрАТ «Тернопільміськгаз» просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності.