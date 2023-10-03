Найпоширеніші причини несправностей телевізора: 8 причин

Стара техніка з кінескопом майже відійшла у минуле. На зміну прийшли сучасні рідкокристалічні й плазмові телевізори. Незалежно від технологій, за якими виготовлені пристрої, трапляються несправності. Оскільки телевізор — один із найбільш затребуваних удома приладів, вихід з ладу вимагає швидкого пошуку майстра, який допоможе усунути проблему. Щоб дізнатися, хто робить ремонт телевізорів у Тернополі недорого і якісно, варто зайти на сторінку сервісу Kabanchik.ua. Тут представлені пропозиції фахівців з вказанням досвіду роботи, вартості послуги, відгуками тих, хто вже скористався послугою. Завдяки реальним рекомендаціям замовник вибирає найкращого спеціаліста. Майстер вирішить проблему, надасть вичерпні консультації та гарантію з відповідним терміном на конкретну послугу.

Типи несправностей залежно від виду телевізора

У пристроїв з плазмовим екраном трапляються:

Збій програмного забезпечення. Відсутність аудіосигналу. Вихід з ладу пульта дистанційного управління. Часткова чи повна відсутність відеосигналу. Перегрів.

Рідкокристалічні телевізори мають такі несправності:

вихід плати з ладу;

відсутність звуку;

пошкодження шлейфу матриці через вологу;

зависання зображення на екрані;

відсутність сигналів від пристрою при увімкненні;

припинення підсвічування матриці.

Кінескопні телевізори не працюють через:

розмагнічування екрана;

несправність блоку живлення;

збої у роботі відеопроцесора;

відсутність аудіосигналу;

несправність ланцюгів.

Техніці певних виробників притаманні типові проблеми. Моделі Samsung некоректно відображають картинку через програмні збої, усунення яких вимагає перепрошивання. Телевізорам LG притаманні скидання налаштувань до заводських через несправність матриці: у пристрої неправильно працюють конденсатори і процесори. Власникам Philips доводиться усувати несправності пульта, пам’яті, підсвічування дисплею, мікросхем, викликаючи досвідченого майстра.

Топ 8 причин проблем з телевізором: як вирішити

Фахівці ремонтують побутову техніку, що виходить з ладу через:

Нестабільність напруги електричної мережі. Неправильну експлуатацію пристрою. Удар блискавки під час грози. Збої у програмному забезпеченні. Окислення контакту. Потрапляння всередину телевізора вологи. Неправильне встановлення операційної системи. Перепади низької і високої температури, що спричиняють появу конденсату.

Спеціалісти з ремонту й обслуговування телевізорів пропонують кілька шляхів вирішення проблем:

заміна діодів за відсутності зображення (при цьому працює аудіосигнал);

очищення окислених контактів на шлейфі матриці або встановлення нових;

діагностика блоку оброблення сигналів (виконується за виникнення білого зображення на дисплеї);

виявлення елементів плати, що згоріли, та їх перепаювання;

діагностика пульта.

Якщо телевізор перестав працювати, не варто купувати новий. Краще звернутися за допомогою відповідального спеціаліста зі значним досвідом. Фахівець запропонує оптимальні шляхи вирішення проблеми, орієнтуючись на фінансові можливості замовника. Не варто намагатися усунути значні проблеми самостійно. Майстер має професійний інструмент, яким визначить несправність, не наносячи шкоди елементам конструкції телевізора, що коректно працюють. Крім фахівців з обслуговування побутової техніки, сервіс Kabanchik.ua надає пропозиції спеціалістів, які виконують ремонт павербанків та інших портативних пристроїв. Достатньо ознайомитися з відгуками користувачів.