Віктор Павлик розсекретив дату свого весілля з 26-річною Катериною Реп’яховою

Співак і наречений Віктор Павлик назвав той день, коли візьме в дружини Катерину Реп’яхову.

Весілля відбудеться 10 червня, розповів артист ведучій програми “Особливе з Соломією” Соломії Вітвіцькій.

“Віктор мені зізнався, що каву в ліжко приносить коханій регулярно. Зізнався, що вдома вони практично не готують”, – написала Вітвіцька в Телеграм.

Павлик домовлявся англійською з персоналом готелю, де відпочивала пара – щоб дозволили йому самому “обслужити” Катерину, видали одяг коридорного і допомогли зняти відео. З останнім могли і не допомагати – наречена теж була вражена і записала подачу романтичного сніданку – сирників зі сметаною – на смартфон.

У грудні 54-річний артист, нарешті, зізнався, що на 2020 рік у нього з Реп’яховою заплановано одруження. А до цього весь рік пара відмовлялася від офіційного весілля – мовляв, і так добре. З датою, правда, ясності не було – Катерина намагалася вибрати оптимальний день за зірками.

І ось вибрала. Весілля Віктора Павлика та Катерини Реп’яхової відбудеться 10 червня. Воно, як раніше вже відзначила наречена, буде скромним.

Співак Віктор Павлік незабаром учетверте вирушить до вівтаря. Дружиною артиста стане на 28 років за нього молодша Катерина Реп’яхова. Це буде європейське весілля без застілля, без тостів, без конкурсів. Буде невеличка церемонія та фуршет. Гулянь до ранку не буде. Зі знаменитостей нікого запрошувати теж не будемо, мета весілля не в цьому. В цілому все буде скромно та пройде в невеликому колі родичів та найближчих друзів. Джерело: Газета по-українськи