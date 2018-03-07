400 років першій друкованій книзі на теренах Тернопільщини

12 березня минає 400 років з того часу, як у 1618 році відомий друкар Кирило Ставровецький видав у Почаєві книгу «Зерцало богословія» – першу друковану книгу на теренах Тернопільщини, у якій викладені основи християнської теології та деякі знання про природу.

З нагоди цієї події студенти й викладачі спеціальності «Видавнича справа та редагування» Галицького коледжу разом із працівниками бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля» та науковими співробітниками краєзнавчого музею провели виховний захід, про це повідомляють в Управлінні освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.

Майбутні видавці розповіли багато цікавих фактів з історії книгодрукування України та Тернопільщини. Студенти спеціальності «Видавнича справа та редагування» – це в майбутньому фахівці, які будуть продовжувати справу засновників книговидавничої справи та нести людям знання про книги, привертати увагу до друкованого слова. “Сьогодні це дуже важливо, адже друковані книги для дітей трохи відходять на задній план”, – зазначила викладач дисциплін видавничої справи та редагування Галицького коледжу Тетяна Решетуха.

Як розповіла бібліотекар бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля» Оксана Лехіцька, за три століття до появи Пересопницького Євангелія на Тернопільщині з’явилось Бучацьке. Зараз воно зберігається у Бучацькому монастирі отців Василіян Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Кажуть, що створили Бучацьке Євангеліє на Волині. Зберегти цю книгу вдалося митрополиту Шептицькому.

– Коли на наші землі прийшли два брати – Кирило та Мефодій, їхньою абеткою – кирилицею – були переведені перші богословські книги. Саме ці видання спонукали наш край до поширення християнства. Кирилицею були написані перші літописи. Ніде в світі вони не писались рідними мовами. Ми донині читаємо літописи Галицько-Волинського князівства, Нестора Літописця. Саме в тих текстах вперше було згадано міста – Кременець, Шумськ, Теребовлю, Збараж. Сьогодні на нашу галицьку землю приїжджають та знімають фільми. Древня історія закарбована на наших вулицях, – зауважила Оксана Лехіцька.

У рамках заходу працівники краєзнавчого музею також організували виставку стародруків та рукописних книг, більшість з яких видані в Почаєві.