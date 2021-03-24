У Тернополі 42 працівники садочків на лікарняних через COVID-19

У дитячих садочках Тернополя. Приємно станом на 23 березня серед діток дошкільного віку дуже мало хворих на коронавірус. Про це повідомляють у міській раді.

Складніша ситуація із захворюванням серед працівників дошкільних закладів. Аж 42 з них зараз перебувають у лікарняних відпустках із діагнозом COVID-19. Тому були закриті на самоізоляцію окремі групи: ТДНЗ №2 – 1 група, №10 – 1 група, №14 – 2 групи, №20 – 1 група, №21 – 1 група, №22 – 1 група, №25 – 2 групи, №38 – 1 група.

Якщо у наступні дні кількість хворих буде збільшуватися, керівники садочків самостійно будуть вирішувати, чи варто закривати на карантин певні групи або весь заклад.