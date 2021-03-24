21 березня 2021 року, в неділю Торжества Православ’я, у храмі села Бодаки Вишнівецької ОТГ відбулося перше богослужіння українською мовою – подячний молебень. Про це повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії ПЦУ.

Тижнем раніше в селі пройшли збори релігійної громади святителя Миколая, на яких половина віруючих остаточно ухвалила рішення про перехід до Православної Церкви України. Наступний крок – заява на реєстрацію громади ПЦУ.



Як розповів настоятель новоствореної парафії протоієрей Олег Кухарук, рішення визрівало не один рік. Зборам передував збір підписів за перехід з Московського патріархату в Українську Церкву. Тоді “за” виступила більша частина громади, проте на зборах голоси присутніх поділилися навпіл.

Процес поділу й переходу громади відбувся цивілізовано завдяки. Досягнуто домовленості про почергові богослужіння у храмі. У присутності голови громади, старости села та представників обох релігійних громад у храмі провели інвентаризацію.

Бодаки – патріотичне село, батьківщина десятків борців за волю України. Кілька років поспіль в урочищі Зімно неподалік Бодаків відбуваються молитовні заходи з ушанування українських Героїв. Позаторік у рамках візиту на Тернопілля тут побував Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній. У співслужінні численного духовенства Блаженнійший владика звершив Божественну літургію у місцевій каплиці та освятив хрест на могилі борців за волю України.