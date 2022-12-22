422 переселенця працюють на Тернопільщині здебільшого у сферах торгівлі, переробної промисловості, охорони здоров’я

Цьогоріч (станом на 20.12.2022) до Тернопільської обласної служби зайнятості звернулись 2072 внутрішньо переміщених особи, з них 1756 осіб отримали статус безробітного.

За скеруванням служби зайнятості області 422 переселенця працевлаштовано, здебільшого у сферах торгівлі, переробної промисловості, охорони здоров’я. 22 внутрішньо переміщені особи проходили профнавчання за направленнями служби зайнятості. 209 роботодавцям компенсуються кошти на оплату праці 365 переселенців, яких вони офіційно працевлаштували.

Кар’єрні радники служби зайнятості Тернопільщини продовжують пошук прийнятних місць праці для 426 внутрішньо переміщених осіб зі статусом безробітного.

Серед них найбільше працівників торгівлі – 60 осіб; 34 працівника медичної сфери (з них 31 особа – медсестри); 33 – директори і керівники підприємств чи підрозділів, 26 – бухгалтери та економісти; 21 – водії і машиністи; 20 освітян (вчителів, вихователів, викладачів та ін.).

Є й фахівці рідкісних професій: тальман, хімік, слідчий, хедхантер, ливарник, гірник, птахівник, аналітик з дослідження товарного ринку, машиніст екструдера, варник сиропів, художник, мерчендайзер, архіваріус, артист, бібліотекар, тесляр, офіцер поліції, програміст.

Шановні роботодавці! Якщо Ви можете запропонувати роботу переселенцям, зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості. Можна подати вакансію через чат-бот @DCZWorkNowBbot, вона одразу буде опублікована і рекрутери почнуть підбір кандидатів.

Спільними зусиллями допоможемо знайти роботу переселенцям!

Інформацію можна отримати за телефоном “гарячої лінії” Тернопільського обласного центру зайнятості – 0635765756 або у місцевому центрі зайнятості .