У новорічну ніч на Тернопільщині комендантська година буде з 23.00 по 5.00
🎄 Як комендантська година діятиме в новорічну ніч у різних областях України
Комендантську годину в Україні запровадили з початком повномасштабного наступу рф. Діятиме вона й у новорічну ніч. Поки що влада більшості областей не давала коментарів щодо її тривалості.
Тож швидше за все, діятимуть уже введені обмеження. Наразі на вулицю не можна виходити:
• На Київщині, Харківщині, Івано-Франківщині, Запоріжжі, Одещині, Полтавщині, Тернопільщині, Черкащині, у Києві та Кривому Розі — з 23:00 до 5:00;
• На Львівщині, Дніпропетровщині, Рівненщині, Вінничині, Волині, Житомирщині, Миколаївщині, Хмельниччині, у Чернівецькій області — з 00:00 до 5:00;
• На Чернігівщині та Сумщині — з 23:00 до 4:00;
• На Луганщині та Донеччині — з 21:00 до 5:00;
• На Херсонщині — з 19:00 до 6:30.
На Закарпатті комендантської години немає.