Хто приїде до Тернополя на Мистецький фестиваль «Ї»

Гості VI Мистецького фестивалю «Ї», який відбудеться на Тернопільщині 6-8 травня цього року, дивуватимуть. Про це повідомили на прес-конференції, яку провели напередодні Нового року. Організатори дійства оголосили перших чотирьох учасників, решту обіцяють додавати щотижня.

Ми акцентували завжди увагу на тому, що якщо до нас приїжджають ті чи інші митці, які були раніше, то – або з новим проектом, або в нових іпостасях, або зовсім нові учасники, – каже співорганізатор фестивалю Юрій Матевощук.

Одним із перших учасників буде гурт «Каднай» (учасник відбору на Євробачення-2017). Вперше у Тернополі побуває Любко Дереш, який репрезентує новий роман «Спустошення». Прибуде також щорічний учасник Дмитро Лазуткін, який представить нову поетичну збірку і спільний з Борисом Севастьяновим музичний проект «Артерія» (це нова іпостась митця). Першим учасником міжнародної сцени буде литовський поет Кіндерас Граяускас – автор, вірші якого перекладені на понад 20 мов світу, на фестивалі він презентує український переклад.

Адріана Білецька.