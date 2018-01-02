Хто приїде до Тернополя на Мистецький фестиваль «Ї»
Гості VI Мистецького фестивалю «Ї», який відбудеться на Тернопільщині 6-8 травня цього року, дивуватимуть. Про це повідомили на прес-конференції, яку провели напередодні Нового року. Організатори дійства оголосили перших чотирьох учасників, решту обіцяють додавати щотижня.
- Ми акцентували завжди увагу на тому, що якщо до нас приїжджають ті чи інші митці, які були раніше, то – або з новим проектом, або в нових іпостасях, або зовсім нові учасники, – каже співорганізатор фестивалю Юрій Матевощук.
Одним із перших учасників буде гурт «Каднай» (учасник відбору на Євробачення-2017). Вперше у Тернополі побуває Любко Дереш, який репрезентує новий роман «Спустошення». Прибуде також щорічний учасник Дмитро Лазуткін, який представить нову поетичну збірку і спільний з Борисом Севастьяновим музичний проект «Артерія» (це нова іпостась митця). Першим учасником міжнародної сцени буде литовський поет Кіндерас Граяускас – автор, вірші якого перекладені на понад 20 мов світу, на фестивалі він презентує український переклад.
Адріана Білецька.