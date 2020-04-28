28 квітня — 52 нових за добу: у Тернопільській області виявили 664 випадки COVID-19

Станом на 28 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 664 випадках діагноз лабораторно підтверджений (624 випадки – дорослі, 40 випадків – діти), з них 12 летальних.

Видужало 74 особи (м. Тернопіль – 6, Козівський район – 3, Тернопільський район – 1, Кременецький район – 3, Зборівський район – 1, Бережанський район – 1, Бучацький район – 1, Монастириський район – 53, Заліщицький район – 5).

За попередню добу офіційно підтверджено 52 випадки зараження вірусом COVID-19.