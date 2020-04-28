28 квітня — 52 нових за добу: у Тернопільській області виявили 664 випадки COVID-19
Станом на 28 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 664 випадках діагноз лабораторно підтверджений (624 випадки – дорослі, 40 випадків – діти), з них 12 летальних.
Видужало 74 особи (м. Тернопіль – 6, Козівський район – 3, Тернопільський район – 1, Кременецький район – 3, Зборівський район – 1, Бережанський район – 1, Бучацький район – 1, Монастириський район – 53, Заліщицький район – 5).
За попередню добу офіційно підтверджено 52 випадки зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (3 особи).
Заліщицький район (3 особи):
• м. Заліщики – 2
• с. Бедриківці – 1
Збаразький район (1 особа):
• м. Збараж – 1
Лановецький район (3 особи):
• м. Ланівці – 2
• с. Грибова – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• м. Теребовля – 1
Кременецький район (37 осіб):
• м. Почаїв – 33
• с. Лосятин – 2
• с. Новий Кокорів – 1
• с. Старий Почаїв – 1
Чортківський район (2 особи):
• м. Чортків – 2
Шумський район (2 особи):
• м. Шумськ – 1
• с. Потуторів – 1
ℹ️В Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.