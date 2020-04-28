У Почаєві коронавірусом інфікована головна лікарка психоневрологічної лікарні

Влада Кременецького району на Тернопільщині, де розташоване місто Почаїв і Почаївська лавра, не вводитиме надзвичайний стан через спалах коронавірусу.

У місті на COVID-19 захворіла головна лікарка психоневрологічної лікарн.

На коронавірус перевіряють 30 пацієнтів Почаївської обласної психоневрологічної лікарні. Там недугу виявили у головної лікарки, бухгалтерки та працівниці кухні, яка роздає їжу.

Двох пацієнтів із симптомами коронавірусу уже перевезли у місцевий шпиталь, нині чекають на результати ПЛР-тестів.

Свято-Успенська Почаївська лавра закрита на карантин. Нині на в’їздах у Почаїв облаштовані чотири карантинні пости. На них цілодобово несуть службу поліцейські, рятувальники та військовослужбовці.



Покидати місто дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством, ліками та спецтранспортом.

Заначимо, що раніше про максимальне посилення заходів надзвичайної ситуації повідомив у фейсбуці керівник Кременецької райдержадмінстрації В’ячеслав Онишкевич.





