28 квітня: кількість нових випадків COVID-19 в Україні за добу знову перевищила 400
Підтверджено 9 410 випадків COVID-19, з них 401 протягом останньої доби.
Зокрема хворобу підтверджено у 639 дітей та 1 843 медиків.
Усього в Україні досліджено 98 719 зразків методом ПЛР.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 406 випадків (92 одужали);
Волинська обл. — 260 випадки (52 одужали);
Дніпропетровська обл. — 318 випадків (16 одужали);
Донецька обл. — 52 випадки (10 одужали);
Житомирська обл. — 354 випадки (16 одужали);
Закарпатська обл. — 387 випадків (33 одужали);
Запорізька обл. — 208 випадків (44 одужали);
Івано-Франківська обл. — 783 випадки (72 одужали);
м. Київ — 1 298 випадків (64 одужали);
Київська обл. — 604 випадки (63 одужали);
Кіровоградська обл. — 356 випадків (61 одужав);
Львівська обл. — 371 випадок (58 одужали);
Луганська обл. — 32 випадки (3 одужали);
Миколаївська обл. — 116 випадків (3 одужали);
Одеська обл. — 248 випадків (12 одужали);
Полтавська обл. — 180 випадків (20 одужали);
Рівненська обл. — 553 випадки (46 одужали);
Сумська обл. — 95 випадків (54 одужали);
Тернопільська обл. — 664 випадки (74 одужали);
Харківська обл. — 221 випадок (17 одужали);
Херсонська обл. — 88 випадків (26 одужали);
Хмельницька обл. — 72 випадки (18 одужали);
Черкаська обл. — 276 випадків (55 одужали);
Чернівецька обл. — 1429 випадків (79 одужали);
Чернігівська обл. — 39 випадків (4 одужали).
На амбулаторному лікуванні 6 430 пацієнтів, з них 1 532 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 2 980 осіб, з них 311 медиків. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 121 людина, у тому числі одна дитина та 7 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 239 людей, з них 132 чоловіки та 107 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).
Загалом 992 пацієнти вже одужали, з них 209 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.