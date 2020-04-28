28 квітня: кількість нових випадків COVID-19 в Україні за добу знову перевищила 400

Підтверджено 9 410 випадків COVID-19, з них 401 протягом останньої доби.

Зокрема хворобу підтверджено у 639 дітей та 1 843 медиків.

Усього в Україні досліджено 98 719 зразків методом ПЛР.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 406 випадків (92 одужали);

Волинська обл. — 260 випадки (52 одужали);

Дніпропетровська обл. — 318 випадків (16 одужали);

Донецька обл. — 52 випадки (10 одужали);

Житомирська обл. — 354 випадки (16 одужали);

Закарпатська обл. — 387 випадків (33 одужали);

Запорізька обл. — 208 випадків (44 одужали);

Івано-Франківська обл. — 783 випадки (72 одужали);

м. Київ — 1 298 випадків (64 одужали);

Київська обл. — 604 випадки (63 одужали);

Кіровоградська обл. — 356 випадків (61 одужав);

Львівська обл. — 371 випадок (58 одужали);

Луганська обл. — 32 випадки (3 одужали);

Миколаївська обл. — 116 випадків (3 одужали);

Одеська обл. — 248 випадків (12 одужали);

Полтавська обл. — 180 випадків (20 одужали);

Рівненська обл. — 553 випадки (46 одужали);

Сумська обл. — 95 випадків (54 одужали);

Тернопільська обл. — 664 випадки (74 одужали);

Харківська обл. — 221 випадок (17 одужали);

Херсонська обл. — 88 випадків (26 одужали);

Хмельницька обл. — 72 випадки (18 одужали);

Черкаська обл. — 276 випадків (55 одужали);

Чернівецька обл. — 1429 випадків (79 одужали);

Чернігівська обл. — 39 випадків (4 одужали).

На амбулаторному лікуванні 6 430 пацієнтів, з них 1 532 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 2 980 осіб, з них 311 медиків. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 121 людина, у тому числі одна дитина та 7 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 239 людей, з них 132 чоловіки та 107 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).

Загалом 992 пацієнти вже одужали, з них 209 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.