6 вересня підтверджено 158 випадків зараження COVID-19 та зареєстровано 2 летальних випадки у Тернопільській області. Офіційна інформація
Станом на 06 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 7213 випадках діагноз лабораторно підтверджений (6703 випадки – дорослі, 510 випадків – діти), з них 84 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 3439 осіб.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 1941 (854 одужало, 10 летальних, 1077 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 418 (159 одужало, 6 летальних, 253 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 119 (42 одужало, 2 летальних , 75 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 349 (141 одужало, 5 летальних, 203 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 381 (144 одужало, 2 летальних , 235 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 255 (83 одужало, 9 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 163 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 352 (184 одужало, 5 летальних, 163 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 131 (48 одужало, 83 продовжують хворіти);
– Козівський район – 211 (105 одужало, 2 летальних, 104 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 535 (456 одужало, 9 летальних, 70 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 196 (139 одужало, 57 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 381 (268 одужало, 6 летальних, 107 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 127 (54 одужало, 1 летальний, 72 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 31 (12 одужало, 3 летальних, 16 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 276 (91 одужало, 2 летальних, 183 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 602 (242 одужало, 4 летальних, 356 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 618 (197 одужало, 5 летальних , 416 продовжують хворіти);
– Шумський район – 290 (220 одужало, 12 летальних, 58 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 86 осіб;
проведено 905 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 158 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 2 летальних випадки – жінка 81 р. Заліщицький район с. Нирків, чоловік 74 р. м. Бучач
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (55 осіб)
Бережанський район (14 осіб):
• м. Бережани – 10
• с. Шибалин – 1
• с. Рогачин – 3
Бучацький район (4 особи):
• м. Бучач – 2
• с. Трибухівці – 2
Гусятинський район (4 особи):
• м. Хоростків – 1
• м. Копиченці – 3
Заліщицький район (12 осіб):
• м. Заліщики – 3
• с. Нагоряни – 3
• с. Нирків – 2
• с. Добрівляни – 1
• с. Синьків – 1
• с. Лисичники – 1
• с. Дуплиська – 1
Збаразький район (9 осіб):
• м. Збараж – 2
• смт Вишнівець – 1
• с. Бутин – 2
• с. Чернихівці – 4
️Зборівський район (5 осіб):
• м. Зборів – 2
• с. Млинівці – 1
• с. Калинівка – 1
• с. Мшанець – 1
Козівський район (8 осіб):
• смт Козова – 4
• с. Яструбове – 1
• с. Конюхи – 1
• с. Криве – 1
• с. Денисів – 1
Кременецький район (12 осіб):
• м. Кременець – 8
• с. Жолоби – 1
• с. Куликів – 1
• с. Підлісці – 1
• с. Великі Млинівці – 1
️Лановецький район (4 особи):
• м. Ланівці – 3
• с. Лопушне – 1
Монастириський район (1 особа):
• с. Вістря– 1
Підволочиський район (5 осіб):
• смт Підволочиськ – 1
• с. Колодіївка – 3
• с. Климківці – 1
Підгаєцький район (3 особи):
• м. Підгайці – 3
Теребовлянський район (4 особи):
• м. Теребовля – 1
• с. Млиниська – 1
• с. Бернадівка – 1
• с. Семиківці – 1
Тернопільський район (15 осіб):
• с. Настасів – 1
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Великі Гаї – 3
• с. Біла – 1
• с. Застав’є – 1
• с. Буцнів – 2
• с. Мишковичі – 1
• с. Лука – 1
• с. Плотича – 1
• с. Смиківці – 1
• с. Підгородне – 1
Чортківський район (2 особи):
• м. Чортків – 1
• смт Заводське – 1
Шумський район (1 особа):
• с. Бриків – 1