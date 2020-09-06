6 вересня підтверджено 158 випадків зараження COVID-19 та зареєстровано 2 летальних випадки у Тернопільській області. Офіційна інформація

Станом на 06 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 7213 випадках діагноз лабораторно підтверджений (6703 випадки – дорослі, 510 випадків – діти), з них 84 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 3439 осіб.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 1941 (854 одужало, 10 летальних, 1077 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 418 (159 одужало, 6 летальних, 253 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 119 (42 одужало, 2 летальних , 75 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 349 (141 одужало, 5 летальних, 203 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 381 (144 одужало, 2 летальних , 235 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 255 (83 одужало, 9 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 163 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 352 (184 одужало, 5 летальних, 163 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 131 (48 одужало, 83 продовжують хворіти);

– Козівський район – 211 (105 одужало, 2 летальних, 104 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 535 (456 одужало, 9 летальних, 70 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 196 (139 одужало, 57 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 381 (268 одужало, 6 летальних, 107 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 127 (54 одужало, 1 летальний, 72 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 31 (12 одужало, 3 летальних, 16 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 276 (91 одужало, 2 летальних, 183 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 602 (242 одужало, 4 летальних, 356 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 618 (197 одужало, 5 летальних , 416 продовжують хворіти);

– Шумський район – 290 (220 одужало, 12 летальних, 58 продовжують хворіти);

За попередню добу:

видужало 86 осіб;

проведено 905 досліджень методом ПЛР;

підтверджено 158 випадків зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 2 летальних випадки – жінка 81 р. Заліщицький район с. Нирків, чоловік 74 р. м. Бучач

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (55 осіб)

Бережанський район (14 осіб):

• м. Бережани – 10

• с. Шибалин – 1

• с. Рогачин – 3

Бучацький район (4 особи):

• м. Бучач – 2

• с. Трибухівці – 2

Гусятинський район (4 особи):

• м. Хоростків – 1

• м. Копиченці – 3

Заліщицький район (12 осіб):

• м. Заліщики – 3

• с. Нагоряни – 3

• с. Нирків – 2

• с. Добрівляни – 1

• с. Синьків – 1

• с. Лисичники – 1

• с. Дуплиська – 1

Збаразький район (9 осіб):

• м. Збараж – 2

• смт Вишнівець – 1

• с. Бутин – 2

• с. Чернихівці – 4

Зборівський район (5 осіб):

• м. Зборів – 2

• с. Млинівці – 1

• с. Калинівка – 1

• с. Мшанець – 1

Козівський район (8 осіб):

• смт Козова – 4

• с. Яструбове – 1

• с. Конюхи – 1

• с. Криве – 1

• с. Денисів – 1

Кременецький район (12 осіб):

• м. Кременець – 8

• с. Жолоби – 1

• с. Куликів – 1

• с. Підлісці – 1

• с. Великі Млинівці – 1

Лановецький район (4 особи):

• м. Ланівці – 3

• с. Лопушне – 1

Монастириський район (1 особа):

• с. Вістря– 1

Підволочиський район (5 осіб):

• смт Підволочиськ – 1

• с. Колодіївка – 3

• с. Климківці – 1

Підгаєцький район (3 особи):

• м. Підгайці – 3

Теребовлянський район (4 особи):

• м. Теребовля – 1

• с. Млиниська – 1

• с. Бернадівка – 1

• с. Семиківці – 1

Тернопільський район (15 осіб):

• с. Настасів – 1

• смт Велика Березовиця – 2

• с. Великі Гаї – 3

• с. Біла – 1

• с. Застав’є – 1

• с. Буцнів – 2

• с. Мишковичі – 1

• с. Лука – 1

• с. Плотича – 1

• с. Смиківці – 1

• с. Підгородне – 1

Чортківський район (2 особи):

• м. Чортків – 1

• смт Заводське – 1

Шумський район (1 особа): • с. Бриків – 1