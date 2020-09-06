Незаконне проникнення на територію підприємства, цензура: на “свободівців” написали дві заяви в поліцію і ДБР

29 серпня представники ВО «Свобода» викликали поліцію у приміщення видавництва «А-Прінт». Звернення стосувалося останнього випуску газети «Тернопіль Вечірній», у якому, за їхніми словами, були надруковані неправдиві відомості щодо діяльності міського голови та міської ради. В свою чергу представники видавництва 29 серпня написали зустрічну заяву в правоохоронні органи про незаконне проникнення на приватну територію, а редакція газета 31 серпня подала заяву у поліцію щодо перешкоджання журналістській діяльності.

Заступник голови тернопільської міської організації ВО «Свобода» Антон Горохівський розповів ОПОРІ, що 29 серпня представникам партії стало відомо про друк згаданого вище випуску газети «Тернопіль Вечірній»: «Ми не повірили і вирішили переконатися. Були депутат Тернопільської обласної ради Василь Чашка, я і депутат Тернопільської міської ради Мар’ян Козбур. Ми вирішили піти на дану друкарню. Так, як говорять представники друкарні, а також представники іншої політичної сили, що ми увірвалися, незаконно проникли – такого не було. Ми спокійно зайшли так як приміщення було відчинене». Пряму трансляцію з місця події проводила журналістка медійної кампанії «Файне місто».

«Ми прийшли і побачили великий тираж газет 80 тисяч, дуже добре запакований, прихований від очей. Ми бачили, що там друкувалася інша продукція, яка була у вільному доступі. А ця газета була закрита. Ми в прямому ефірі її відчинили. Ми побачили, що це, як кажуть в політичних колах, «чорнуха». В газеті було зібрано 6 сторінок тільки негативу про міського голову та діяльність Тернопільської міської ради. Абсолютно все перекручено. Фактично, рішення може якісь і приймалися Тернопільською міською радою, але воно все подано виключно в негативі, у вигляді якоїсь крадіжки, брехні, корупційних схем», – розказав заступник голови організації ВО «Свобода».

Також Антон Горохівський повідомив ОПОРІ: «Ми відразу викликали поліцію. Ми написали заяву про те, що відбувається така справа. Більше нічого зробити не було в наших силах». На питання ОПОРИ чи зверталися або чи будуть звертатися представники ВО «Свобода» із заявою про спростування до суду, він відповів: «Ми розуміємо, що в часі це буде дуже довго».

Комерційний директор видавництва «А-Прінт» Вадим Стефанів щодо випадку, який трапився 29 серпня, прокоментував ОПОРІ: «Ми це бачимо як незаконне проникнення на територію підприємства. Ми відразу на місці у суботу написали заяву в поліцію, але зараз цим питанням ще займається юридичний відділ».

Поза тим ОПОРА звернулася за офіційним коментарем до редакції газети «Тернопіль Вечірній». Власник редакції Олег Різник розповів, що попередніх анонсів випуску газети не було і він не здогадується, звідки сторонні особи могли дізнатися про зміст матеріалів. «Особливість цього номера полягає в тому, що, наскільки я пригадую, нових матеріалів там нема. Там просто зібрані всі матеріали, про які ми писали протягом останнього року. Такі гарячі матеріали про міського голову зібрані в одну газету – просто як окремий спец випуск», – уточнив він. Також Олег Різник повідомив: «Зараз юристи готують заяву в поліцію і будемо готувати заяву в ДБР (Державне бюро розслідувань) на дії поліції».

31 серпня на сторінці газети «Тернопіль Вечірній» в соціальній мережі Facebook з’явився допис від імені газети, у якому йшлося: «Сьогодні редакцією газети «Тернопіль вечірній» подано заяву в поліцію про вчинення кримінальних правопорушень у зв’язку з умисним перешкоджанням професійній діяльності засобу масової інформації з боку осіб, які 29 серпня 2020 року несанкціоновано проникли на територію приватного підприємства і намагались зупинити офіційний випуск газети».

Крім цього із сторінки газети «Тернопіль Вечірній» у мережі Facebook щодо цього випадку була запущена реклама.

У відділі комунікації Головного управління поліції в Тернопільській області підтвердили, що в правоохоронні органи щодо описаного вище конфлікту надходило три повідомлення. За інформацією наданою ОПОРІ, одне повідомлення було від депутата обласної ради Василя Чашки про те, що було надруковано неправдиві факти про нього, друге від власника друкарні Вадима Перця про незаконне проникнення на його виробничі потужності та приміщення, а третя заява була від редакції газети «Тернопіль Вечірній» про вчинення кримінальних правопорушень у зв’язку з умисним перешкоджанням професійній діяльності засобу масової інформації.

Нагадаємо, що чинним міським головою Тернополя, про якого, за словами представників ВО «Свобода», поширювалися неправдиві відомості, є Сергій Надал. Про його намір балотуватися на чергових місцевих виборах було вказано у дописі на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook. У якому йшлося : «Мій особистий вибір при цьому є незмінним протягом останніх десяти років – я є членом ВО «Свобода», буду знову йти на вибори міського голови від «Свободи».

Власник редакції газети «Тернопіль Вечірній» Олег Різник обіймає посаду голови Тернопільської міської організації «Сила Людей». Був одним із кандидатів партійного праймерізу на посаду міського голови Тернополя. За результатами праймерізу переміг Іван Сороколіт.

За словами радниці з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Тетяни Юзвяк: «До початку виборчого процесу і набуття його учасниками статусу кандидатів спори про спростування недостовірної інформації вирішуються в загальному судовому порядку шляхом звернення з позовом до редакції та авторів публікації. Питання вилучення тиражу газети чи заборони її розповсюдження також вирішується виключно у судовому порядку. Звичайно, це не є ефективним способом захисту прав через тривалий розгляд таких справ судами і швидкоплинність виборчого процесу. У разі, якщо у нас будуть зареєстровані кандидати, то Виборчим кодексом України (ч. 5 ст. 57) передбачено дещо скорочену процедуру для спростування недостовірної інформації про кандидатів і прискорений судовий розгляд справи судом. А ст. 212-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність за ненадання відповідному суб’єкту виборчого процесу, щодо якого оприлюднено інформацію, яку він вважає недостовірною, на його вимогу (звернення) можливості у визначеному законом порядку оприлюднити відповідь щодо такої інформації».

Ольга Галушка, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області