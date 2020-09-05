Тернополяни не дочекались реакції влади і полатали ями самі

Довше як півроку партійці “Сили людей”, зокрема Зварич Сергій і Світлана Шуляр, які проживають на вулиці Карпенка, шукали способи домогтись від влади ямкового ремонту міжквартального проїзду на вулиці Карпенка.

Звертались до депутатів, писали колективні звернення міському голові. Відповіді зводились до обіцянок без зазначення термінів або ж до відмов через брак коштів.

В одному з останніх письмових звернень активісти поінформували владу, що якщо реакції не буде, то вони змушені будуть організовувати латання ям самотужки.

Коли і такий «ультиматум» керівництво міста проігнорувало, Світлана і Сергій почали самостійно шукати ремонтників і разом з однодумцями приступили до збору коштів на вирішення проблеми. На їх приємний подив, сусіди по вулиці радо відгукнулись на таку сміливу ініціативу і за кілька тижнів вдалось зібрати близько 8000 грн.

4 вересня для тернополян з вулиці Карпенка відбулась невеличка, але приємна подія – частина найбільших вибоїн була ліквідована!