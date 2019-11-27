Кроссовки New Balance на все случаи жизни

Кожаные кроссовки New Balance для мужчин и женщин уже давно считаются обувью мирового качества. Они ярко подчеркивают образ мужчины, или женщины, улучшая настроение и самочувствие у их владельца. Выбрать свои кожаные New Balance, можно из большого числа разнообразных моделей.

История бренда

История такого бренда, как New Balance началась в далеком 1906 году в американском городе Белмонт, где 33-летний английский эмигрант Уильям Райли основывал лабораторию, которая разрабатывали и производила ортопедическую обувь.

Идея конструкции опорной системы для основы обуви Райли пришла, когда он, гуляя по саду, наблюдал за курицей, обращая внимание на то, насколько птица устойчива, балансируя за счет трех опор в строении лапы. Именно таким способом он разработал специальный супинатор, который на трех точках создает опору пяточной ножной части, как это делает куриная лапка. Именно благодаря этой технологии Райли заработал признание, официально назвав свою фирму New Balance Arch Company.

Кроссовки для занятий спортом

Мужские и женские кроссовки New Balance изготовляются отдельно для разных видов спорта. Они бывают:

1. Для повседневного ношения

2. Футбольными.

3. Теннисными.

4. Беговыми.

5. Для повседневного ношения.

6. Для тренировок.

Спортивная обувь давно вышла за рамки первоначального назначения. Топсайдеры, сникерсы или кеды – каждый может выбрать что-то на свой вкус, однако выбрать лучшие кроссовки для повседневного ношения задача не из простых. Такие модели должны быть достаточно легкими, с жестким задником, хорошей упругостью, съемной стелькой, не скользит, супинатором и верхом из качественной натуральной кожи или воздухопроницаемого синтетического материала. Одна из самых известных моделей – кроссовки New Balance женские синие.

Футбольные кроссовки

Их подошва должна идеально подходить для покрытия, на котором происходит игра. Для футбольного поля нужны модели с шипами, для спортивного зала подойдут модели с широким носом и специальной системой амортизации, а для игры на искусственных покрытиях существует своя специальная подошва.

Теннисные кроссовки

Отличаются гибкой подошвой с мелким рельефным рисунком, мягкой голеностопной частью и наличием защитных вставок спереди и по бокам.

Беговые кроссовки

Такие модели – наиболее популярны как среди профессионалов, так и любителей. Они должны быть гибкими, ультра лёгкими, иметь амортизирующий эффект, стабилизировать стопу и защищать ее от травм.