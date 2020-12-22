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70 населених пунктів Тернопільщини залишатимуться у середу без електроенергії

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У середу, 23 грудня, без електропостачання залишатимуться понад 70 населених пунктів Тернопільської області.

Про планові відключення повідомило ВАТ “Тернопільобленерго”.

Причина відключень – роботи пов’язані з ремонтом обладнання та чисткою трас:

РЕМПерелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергіїЯкої тривалості передбачається перерва в електропостачанні
   
Бережанський РЕМс.Лісникиз 10:00 до 17:00
Бережанський РЕМс Поручинз 10:00 до 17:00
Бережанський РЕМс Потуториз 10:00 до 17:00
Борщівський РЕМс.Жилинціз 10:00 до 16:30
Борщівський РЕМс.Кривче, с.Сапогівз 10:00 до 16:30
Борщівський РЕМс.Цигани, с.Гуштин, с.Бурдяківці, с.Дубівказ 10:00 до 16:30
Борщівський РЕМс.Устя, с.Горошоваз 10:00 до 16:30
Бучацький РЕМс.Пишківці, с.Трибухівціз 09:00 до 16:00
Бучацький РЕМс.Миколаївказ 10:00 до 16:00
Гусятинський РЕМс Суходілз 09:10 до 16:11
Гусятинський РЕМс Емелівказ 09:12 до 16:12
Гусятинський РЕМс Глібів с Пізнанказ 09:14 до 16:14
Гусятинський РЕМс Сороказ 09:16 до 16:16
Гусятинський РЕМсмт. Гусятин вул. Б. Лепкого (від магазину Теко до АЗС АВІАС)з 09:00 до 17:00
Заліщицький РЕМс.Голігради.з 10:00 до 16:00
Збаразький РЕМсмт.Вишнівець (частково)з 09:00 до 13:00
Збаразький РЕМсмт.Вишнівець (частково)з 13:00 до 17:00
Збаразький РЕМс.Новики (частково)з 09:00 до 17:00
Збаразький РЕМсмт.Вишнівець.з 09:00 до 17:00
Зборівський РЕМс.Ніщез 10:00 до 17:00
Зборівський РЕМс.Заруддяз 10:00 до 17:00
Зборівський РЕМс.Ренівз 10:00 до 17:00
Козівський РЕМс.Кривез 10:00 до 17:00
Козівський РЕМх-ри Будова, Маковиськоз 10:00 до 17:00
Козівський РЕМс.Ішківз 10:00 до 17:00
Кременецький РЕМс.Гаїз 09:00 до 17:00
Кременецький РЕМс.Лідихів х.В.Лісовикиз 09:00 до 17:00
Кременецький РЕМвул.Неприцького-Грановськогоз 09:00 до 17:00
Кременецький РЕМс. Лідихівз 09:00 до 17:00
Лановецький РЕМс Білозірка, Москалівка, Білка, Борсуки, Оришківці, Якимівці, Молотків,  м Ланівці вул Січ Стрільців,Пряма,Західна,Східна,Богацчука,Незалежностз 09:00 до 17:00
Монастириський РЕМс.Швейків частково населення.з 09:00 до 17:00
Підволочиський РЕМПідволочиськ, Оріховець, Староміщина, Скорики, Медин, Климківці, Росохуватець, Коршилівка, Клебанівка, Супранівка, Шевченкове, Дорофіївка, Просівці, Пеньківці, Воробіївка, Козярі, Голошинці, Токи, Гнилиці, Пальчинці, Скалат, Хмелиськ, Богданівка, Старий Скалат, Полупанівка, Колодіївка, Жеребки, Чернилівка, Кривез 09:00 до 16:00
Теребовлянський РЕМс Боричівказ 09:00 до 16:00
Теребовлянський РЕМс Н Брикуляз 09:00 до 16:00
Теребовлянський РЕМсмт Микулинціз 09:00 до 16:00
Теребовлянський РЕМс Варваринціз 09:00 до 16:00
Теребовлянський РЕМс Кобиловолокиз 09:00 до 16:00
Тернопільський міський РЕМВул. Руська 11,13,15,16,18,19,20,23, Замкова 7А;з 09:00 до 12:00
Тернопільський сільський РЕМс.В.Гаї.з 08:00 до 17:00
Тернопільський сільський РЕМс.Прошова.з 08:00 до 17:00
Тернопільський сільський РЕМс.Почапинці.з 08:00 до 17:00
Тернопільський сільський РЕМс.Петриків, вул.С.Бандери.з 10:00 до 17:00
Тернопільський сільський РЕМс.Байківці – частково.з 09:30 до 16:00
Чортківський РЕМс.Вигнанка. Чортківський районз 08:00 до 17:00
Чортківський РЕМс.В.Чорнокінці. Чортківський районз 08:00 до 17:00
Чортківський РЕМс.Улашківці. Чортківський районз 08:00 до 17:00
Чортківський РЕМс.Колиндяни, Малі Чорнокінці, Чортківського райоуз 09:00 до 17:00
Шумський РЕМс.Угорськ. с. Забара. х.Німечина.з 09:00 до 17:00
Шумський РЕМм.Шумськ.з 09:00 до 17:00
Шумський РЕМс.Підгайці с.Кудлаївказ 09:00 до 17:00

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