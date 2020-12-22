70 населених пунктів Тернопільщини залишатимуться у середу без електроенергії
У середу, 23 грудня, без електропостачання залишатимуться понад 70 населених пунктів Тернопільської області.
Про планові відключення повідомило ВАТ “Тернопільобленерго”.
Причина відключень – роботи пов’язані з ремонтом обладнання та чисткою трас:
|РЕМ
|Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії
|Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні
|Бережанський РЕМ
|с.Лісники
|з 10:00 до 17:00
|Бережанський РЕМ
|с Поручин
|з 10:00 до 17:00
|Бережанський РЕМ
|с Потутори
|з 10:00 до 17:00
|Борщівський РЕМ
|с.Жилинці
|з 10:00 до 16:30
|Борщівський РЕМ
|с.Кривче, с.Сапогів
|з 10:00 до 16:30
|Борщівський РЕМ
|с.Цигани, с.Гуштин, с.Бурдяківці, с.Дубівка
|з 10:00 до 16:30
|Борщівський РЕМ
|с.Устя, с.Горошова
|з 10:00 до 16:30
|Бучацький РЕМ
|с.Пишківці, с.Трибухівці
|з 09:00 до 16:00
|Бучацький РЕМ
|с.Миколаївка
|з 10:00 до 16:00
|Гусятинський РЕМ
|с Суходіл
|з 09:10 до 16:11
|Гусятинський РЕМ
|с Емелівка
|з 09:12 до 16:12
|Гусятинський РЕМ
|с Глібів с Пізнанка
|з 09:14 до 16:14
|Гусятинський РЕМ
|с Сорока
|з 09:16 до 16:16
|Гусятинський РЕМ
|смт. Гусятин вул. Б. Лепкого (від магазину Теко до АЗС АВІАС)
|з 09:00 до 17:00
|Заліщицький РЕМ
|с.Голігради.
|з 10:00 до 16:00
|Збаразький РЕМ
|смт.Вишнівець (частково)
|з 09:00 до 13:00
|Збаразький РЕМ
|смт.Вишнівець (частково)
|з 13:00 до 17:00
|Збаразький РЕМ
|с.Новики (частково)
|з 09:00 до 17:00
|Збаразький РЕМ
|смт.Вишнівець.
|з 09:00 до 17:00
|Зборівський РЕМ
|с.Ніще
|з 10:00 до 17:00
|Зборівський РЕМ
|с.Заруддя
|з 10:00 до 17:00
|Зборівський РЕМ
|с.Ренів
|з 10:00 до 17:00
|Козівський РЕМ
|с.Криве
|з 10:00 до 17:00
|Козівський РЕМ
|х-ри Будова, Маковисько
|з 10:00 до 17:00
|Козівський РЕМ
|с.Ішків
|з 10:00 до 17:00
|Кременецький РЕМ
|с.Гаї
|з 09:00 до 17:00
|Кременецький РЕМ
|с.Лідихів х.В.Лісовики
|з 09:00 до 17:00
|Кременецький РЕМ
|вул.Неприцького-Грановського
|з 09:00 до 17:00
|Кременецький РЕМ
|с. Лідихів
|з 09:00 до 17:00
|Лановецький РЕМ
|с Білозірка, Москалівка, Білка, Борсуки, Оришківці, Якимівці, Молотків, м Ланівці вул Січ Стрільців,Пряма,Західна,Східна,Богацчука,Незалежност
|з 09:00 до 17:00
|Монастириський РЕМ
|с.Швейків частково населення.
|з 09:00 до 17:00
|Підволочиський РЕМ
|Підволочиськ, Оріховець, Староміщина, Скорики, Медин, Климківці, Росохуватець, Коршилівка, Клебанівка, Супранівка, Шевченкове, Дорофіївка, Просівці, Пеньківці, Воробіївка, Козярі, Голошинці, Токи, Гнилиці, Пальчинці, Скалат, Хмелиськ, Богданівка, Старий Скалат, Полупанівка, Колодіївка, Жеребки, Чернилівка, Криве
|з 09:00 до 16:00
|Теребовлянський РЕМ
|с Боричівка
|з 09:00 до 16:00
|Теребовлянський РЕМ
|с Н Брикуля
|з 09:00 до 16:00
|Теребовлянський РЕМ
|смт Микулинці
|з 09:00 до 16:00
|Теребовлянський РЕМ
|с Варваринці
|з 09:00 до 16:00
|Теребовлянський РЕМ
|с Кобиловолоки
|з 09:00 до 16:00
|Тернопільський міський РЕМ
|Вул. Руська 11,13,15,16,18,19,20,23, Замкова 7А;
|з 09:00 до 12:00
|Тернопільський сільський РЕМ
|с.В.Гаї.
|з 08:00 до 17:00
|Тернопільський сільський РЕМ
|с.Прошова.
|з 08:00 до 17:00
|Тернопільський сільський РЕМ
|с.Почапинці.
|з 08:00 до 17:00
|Тернопільський сільський РЕМ
|с.Петриків, вул.С.Бандери.
|з 10:00 до 17:00
|Тернопільський сільський РЕМ
|с.Байківці – частково.
|з 09:30 до 16:00
|Чортківський РЕМ
|с.Вигнанка. Чортківський район
|з 08:00 до 17:00
|Чортківський РЕМ
|с.В.Чорнокінці. Чортківський район
|з 08:00 до 17:00
|Чортківський РЕМ
|с.Улашківці. Чортківський район
|з 08:00 до 17:00
|Чортківський РЕМ
|с.Колиндяни, Малі Чорнокінці, Чортківського райоу
|з 09:00 до 17:00
|Шумський РЕМ
|с.Угорськ. с. Забара. х.Німечина.
|з 09:00 до 17:00
|Шумський РЕМ
|м.Шумськ.
|з 09:00 до 17:00
|Шумський РЕМ
|с.Підгайці с.Кудлаївка
|з 09:00 до 17:00