222 тисяч осіб на Тернопільщині мають право на пільги

Станом на 01.12.2020 на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, в Тернопільській області перебувало 222 274 осіб. Зазначена чисельність громадян мала понад 360 тисяч статусів (посвідчень).

Станом на 01.12.2020 нараховано пільг на оплату житлово-комунальних послуг та на тверде паливо і скраплений газ на суму 208,8 млн гривень, а саме:

на оплату житлово-комунальних послуг на суму 204,3 млн гривень, в тому числі в готівковій формі – на суму 46,5 млн гривень;

на тверде паливо і скраплений газ – на суму 4,5 млн гривень.

У листопаді 2020 року чисельність отримувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг становила 44525 осіб, в тому числі в готівковій формі – 8411 осіб. Чисельність отримувачів пільг на тверде паливо і скраплений газ становила 71 особа.