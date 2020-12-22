На дорогах Тернопільщини встановили нові вагові комплекси

На дорогах області встановили два нових вагових комплекти для зважування великогабаритного транспорту. Їх придбали у рамках програми «Безпека дорожнього руху». Загальна вартість – 500 тис. грн.

«Цьогоріч ми відновили в області понад 160 км доріг. Зокрема, автошлях міжнародного значення М-19. Але одне питання збудувати дорогу, інше – зберегти. Тому правильна експлуатація автошляхів та дотримання вагових обмежень є надзвичайно важливим питанням. Адже перевантажені фури розбивають наші дороги. У тому числі, й нові. А влітку проблема вдвічі актуальніша, оскільки під час спеки дороги ще більше страждають від великовантажного транспорту», – зазначає голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.

Під час ремонту доріг були зроблені майданчики для встановлення вагових комплексів. Вони є мобільні, тому їх легко переміщувати. Комплекси розміщувати відповідно до розробленого графіка.

«При будівництві дороги М-19 були спроектовані майданчики для зважування великогабаритного транспорту. Сьогодні на них встановлять вагові комплекси. Також такі ж системи будуть встановлені на дорогах М-12 та на дорогах місцевого значення, з високою інтенсивністю транспортного руху. Особливо звертатимуть увагу на автомобілі, які перевозять будівельні матеріали та сільськогосподарську продукцію», – додає Володимир Труш.

Крім того, в області вже працює три зважувальних комплекси. Два з них — Служби автомобільних доріг. За час роботи було виявлено 433 порушень приблизно на суму 79 тисяч євро. З цих коштів вже сплачено 1 млн до бюджету.