7000 доларів за бронь: підозрюють тернополянина

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру 26-річному тернополянину, який намагався заробити на «торгівлі відстрочками». Чоловік обіцяв знайомому за неправомірну вигоду допомогти уникнути мобілізації через працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури.

Підозрюваний запевнив «клієнта», що має зв’язки в АТ «Укрзалізниця» і може вирішити питання за 7 000 доларів США. Наприкінці березня він отримав від військовозобов’язаного першу частину коштів – 4 000 доларів. Згодом заявив, що через кадрові перестановки на залізниці плани змінилися, проте він уже підшукав інше підприємство, де можна оформити бронювання.

Наприкінці квітня за сприяння підозрюваного військовозобов’язаний пройшов формальну співбесіду, а вже на початку травня його офіційно забронювали. Одразу після отримання решти суми у розмірі 3 000 доларів США тернополянина затримали.

Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Вирішується питання про запобіжний захід – тримання під вартою.

За інкримінованою статтею КК України йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

