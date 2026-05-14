У Тернополі відкрили меморіальну дошку військовослужбовцю Андрію Гребеняку

Тернопіль продовжує увіковічнювати пам’ять про своїх захисників. На бульварі Дмитра Вишневецького, 2, де проживав Андрій Гребеняк, встановили меморіальну дошку на його честь.

До початку повномасштабного вторгнення Андрій працював у будівельній сфері та долучався до зведення тернопільських храмів. З перших днів великої війни він став на захист України, мобілізувавшись до лав Збройних сил.

Встановлення цієї дошки – це спосіб висловити вдячність громади своєму захиснику та зберегти пам’ять про його подвиг для майбутніх поколінь. Вічна слава Герою!