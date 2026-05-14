У Тернополі почали штрафувати водіїв електротранспорту у пішохідній зоні

У Тернополі патрульні почали штрафувати водіїв електротранспорту за рух у пішохідній зоні Театрального майдану.

Як повідомили правоохоронці, напередодні вони отримали повідомлення про рух електротранспорту територією, де це заборонено рішенням міської ради.

Під час перевірки інформації патрульні виявили порушника та склали на нього протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення правил благоустрою територій населених пунктів.

У поліції нагадують, що 18 березня 2026 року виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про заборону руху електричних транспортних засобів у межах пішохідної зони в центрі міста.

Йдеться про електросамокати, сігвеї, гіроскутери, електровелосипеди, а також механічний транспорт — мотоцикли, мопеди, скутери, квадроцикли та легку комерційну техніку.

Заборона діє на ділянці від перехрестя вулиці Руської та бульвару Тараса Шевченка поблизу ЦУМу до Тернопільського драмтеатру, включно з Алеєю пам’яті «Незламні» та «тернопільською стометрівкою».

Правоохоронці закликають водіїв електротранспорту дотримуватися правил та поважати безпеку пішоходів.