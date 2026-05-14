У ранній картоплі на ринку Тернополя виявили небезпечний рівень нітратів

На агропродовольчих ринках Тернопільського району посилили контроль за якістю та безпечністю ранніх овочів. Перевірки проводять спеціалісти лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи Держпродспоживслужби.

Особливу увагу фахівці приділяють продукції, яка найчастіше накопичує нітрати. Йдеться про ранню капусту, картоплю, огірки, помідори, редиску та зелень.

Під час перевірки на одному з ринків Тернополя у зразках картоплі виявили перевищення допустимого рівня нітратів. За результатами лабораторних досліджень показник становив 362,5 мг/кг при допустимій нормі 250 мг/кг.

У зв’язку з цим спеціалісти склали акт про недопущення реалізації партії продукції. Небезпечну картоплю визнали неякісною та такою, що підлягає поверненню власнику без права продажу на ринку.

У Держпродспоживслужбі закликають жителів області не купувати овочі у невстановлених місцях торгівлі та на стихійних ринках, оскільки така продукція може продаватися без документів про походження та перевірки на безпечність.