Вигорілі квартири та десятки пошкоджень: наслідки атаки на Івано-Франківськ

Івано-Франківськ оговтується після масованої російської атаки дронами, яка сталася 13 травня. Ворожий «шахед» вперше поцілив у багатоквартирний житловий будинок в місті. Він зазнав серйозних пошкоджень, вигоріло повністю декілька квартир, є ймовірна загроза порушення несучих конструкцій, вибиті вікна у декількох будинках, нежитлових, комерційних приміщеннях, університеті імені Короля Данила, пошкоджено низку автомобілів. На місце події оперативно прибули комунальники, поліція, ДСНС, медики, мобільний ЦНАП та всі відповідні служби, щоб оперативно ліквідувати наслідки влучань і надати допомогу постраждалим.

На місце події одразу виїхав й міський голова Руслан Марцінків, який в ефірі розповів про наслідки обстрілу, стан постраждалих та допомогу мешканцям.

Одразу після атаки у районі пошкоджених будинків розгорнули роботу мобільного ЦНАПу, а також всіх відповідальних комунальних служб та почали приймати заяви на компенсацію. Руслан Марцінків повідомив, що мешканці можуть обрати міську допомогу або державну програму «Євідновлення». А також додав, що ті мешканці, чиї квартири зазнали пошкоджень, місто готове тимчасово поселити у готелі. За його словами, проживатимуть у готелі стільки, скільки потрібно – допоки не виділять компенсацію або ж не відновлять помешкання.

«Ми забезпечили готелем людей, які потребують відселення. Не всі хочуть, бо є хтось, в кого родина, родичі тощо. Але ми забезпечили.Ми приймаємо зараз заяви разом з поліцією, Центр надання адміністративних послуг, для того, щоб знати і надати матеріальну допомогу. Люди можуть отримати або від міста допомогу, або подаватися на Євідновлення, тобто на державну програму через ДІЮ. Тобто ми допомагаємо і такий, і такий варіант, розказуємо, що місто може допомогти, а що може держава, і людина вже вибирає. Ну, і також ми десь спільно з поліцією здійснюємо обхід всіх помешкань, для того, щоб не пропустити щось, надати медичну допомогу, надати в першу чергу людям, які маломобільні, які не можуть пересуватися, людям старшого віку, золотого віку. Тому це є пріоритет», – каже очільник міста.

Руслан Марцінків окремо подякував поліцейським, комунальним працівникам, рятувальникам та медикам, які працювали на місці після удару:

«Хочу подякувати поліції, насправді поліцейські дуже великі молодці, тому що трьох людей, які були маломобільні, вони в часі тривоги ризикували своїм життям і вивели цих людей. І відповідно завдяки поліції, надзвичайникам і медикам вдалося уникнути найгіршого – це жертв, тобто немає загиблих».

Частину квартир після обстрілу ще мають обстежити фахівці, оскільки є ризики пошкодження конструкцій будинку. У разі незначних пошкоджень, коли розбиті тільки вікна і двері, місто надає допомогу на їх ремонт чи заміну з міського бюджету. Для цього потрібно звернутися через ЦНАП для отримання допомоги з міського бюджету.

Директор ЦНАПу Богдан Питель повідомив, що мобільний офіс продовжує роботу для мешканців пошкоджених будинків:

«Працівники Центру надання адміністративних послуг здійснюють прийом документів на оформлення компенсації з міського бюджету. Якщо якихось документів немає, відповідно працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Ми також будемо людей консультувати стосовно подання компенсації на Євідновлення, тому що це теж державна програма, з державного бюджету, в якій відбувається фінансування і їх реєстрація»

Для отримання компенсації мешканцям необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN та документи на право власності. Подати заяви можна не лише у мобільному ЦНАПі на Коновальця, а й у будь-якому офісі ЦНАПу громади.

Станом на 10:00 ранку 14 травня відомо, що ЦНАП зареєстрував 22 заяви щодо пошкодженого майна. Далі відбудеться процедура, на якій оцінять масштаби збитків, складуть акти огляду та буде визначено суми виплат для мешканців за пошкоджене майно.

Серед мешканців пошкодженого будинку – Юлія Пересадько, яка під час атаки перебувала вдома разом із дитиною. Жінка розповідає: після першого вибуху вони одразу сховалися у ванній кімнаті.

«Вдома були з дитиною. Почули перший вибух поряд той, що стався. Пішли у ванну з малим. І власне відбулось те, що відбулось. І побігли одразу геть», – каже пані Юлія.

За словами мешканки, вони з дитиною не постраждали, однак після вибуху не можуть знайти домашнього кота. Також жінка каже, що квартира зазнала значних пошкоджень. Та, попри пережите, на ніч родина має куди поїхати. Хоча й зізнається, що досі не може повністю усвідомити пережиті події.

Водночас жінка каже, що самостійно відновити пошкоджене житло не зможе. Юлія додає: врятувало те, що вони саме перебували у ванній кімнаті під час вибуху.

Окремо про наслідки атаки розповів президент Університету Короля Данила Андрій Луцький. За його словами, вибуховою хвилею пошкодило вікна, техніку та меблі у приміщеннях закладу, однак студенти під час тривоги перебували в укритті.

«В даний момент ми точних даних не маємо скільки що постраждало. Бачимо, що дуже багато постраждало зовнішніх вікон, склопакетів. Також деякі меблі, деяка техніка всередині постраждала. Деякі вікна повиривало, але діти наші не постраждали. Діти були у бомбосховищі під час навчального процесу. І дякувати Богу всі живі, але чи морально-психологічно здорові – будемо бачити через тиждень. Бо ми на декілька днів навчальний процес призупиняємо, переводимо в онлайн режим», – коментує Андрій Луцький та додає, що особисто чув вибух під час атаки.

Начальниця управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Алла Вацеба повідомляє, що 13 травня в ургентну лікарню звернулися 8 осіб — це МКЛ №1 — з різними осколковими пораненнями. 4-ро осіб було госпіталізовано: 3 в хірургічне відділення, 1 в травматологію. І 4-м особам надана амбулаторна допомога, розписано лікування, і люди пішли на амбулаторне лікування.. Також 2-є людей звернулися в Обласну клінічну лікарню з акубаротравмою, але були нетяжкі ушкодження, відповідно, після дообстеження лікарських рекомендацій хворі пішли так само на амбулаторне лікування. І одна дівчинка-підліток звернулася в Дитячу клінічну лікарню обласну із гострим стресовим розладом, де теж було надано медичну допомогу і дитина пішла під спостереження свого сімейного лікаря.

Руслан Марцінків вкотре закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Попри відносно менші наслідки у порівнянні з можливими масштабами атаки, ситуація вкотре показала важливість реагування на сигнали повітряної тривоги та перебування в укриттях під час небезпеки.

