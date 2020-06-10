8 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Тернопільщині станом на ранок 10 червня
Як повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 10 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1313 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1215 випадків – дорослі, 98 випадків – діти), з них 26 летальних. Видужало 987 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 517 осіб, у 17 осіб виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 181 (92 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 3 (3 одужало);
– Борщівський район – 14 (14 одужало);
– Бучацький район – 74 (64 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 18 (16 одужало);
– Заліщицький район – 47 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 36 (22 одужало);
– Зборівський район – 3 (3 одужало);
– Козівський район – 26 (24 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 413 (286 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 19 (19 одужало);
– Монастириський район – 194 (188 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 7 (5 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 17 (15 одужало);
– Тернопільський район – 57 (16 одужало);
– Чортківський район – 55 (53 одужало);
– Шумський район – 144 (121 одужало, 7 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 0 осіб
✅проведено 152 дослідження методом ПЛР. Також було досліджено 207 взірців біоматеріалу, який доставлений з Львівської області.
✅проведено тестування біоматеріалу від 91 особи методом ІФА. У 2 осіб виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.
✅підтверджено 8 випадків зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (7 осіб)
⭕️Тернопільський район (1 особа):
• с. Гаї Гречинські – 1