8 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Тернопільщині станом на ранок 10 червня

Як повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 10 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1313 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1215 випадків – дорослі, 98 випадків – діти), з них 26 летальних. Видужало 987 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 517 осіб, у 17 осіб виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 181 (92 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 3 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (14 одужало);

– Бучацький район – 74 (64 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 18 (16 одужало);

– Заліщицький район – 47 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 36 (22 одужало);

– Зборівський район – 3 (3 одужало);

– Козівський район – 26 (24 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 413 (286 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 19 (19 одужало);

– Монастириський район – 194 (188 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 7 (5 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 17 (15 одужало);

– Тернопільський район – 57 (16 одужало);

– Чортківський район – 55 (53 одужало);

– Шумський район – 144 (121 одужало, 7 летальних).

За попередню добу:

✅видужало 0 осіб

✅проведено 152 дослідження методом ПЛР. Також було досліджено 207 взірців біоматеріалу, який доставлений з Львівської області.

✅проведено тестування біоматеріалу від 91 особи методом ІФА. У 2 осіб виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.

✅підтверджено 8 випадків зараження вірусом COVID-19 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (7 осіб) ⭕️Тернопільський район (1 особа):

• с. Гаї Гречинські – 1