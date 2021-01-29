Туристична галузь постійно змінюється і розвивається, вона все активніше залучає до співпраці представників сільського господарства, особливо виробників різноманітних смаколиків.

В середу 27 січня в новому ресторанному закладі Тернополя відбулась зустріч представників туристичної галузі Тернопільщини з засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські медовари». Захід відбувся за підтримки Управління туризму Тернопільської обласної державної адміністрації, основною його метою став обмін практиками та створення нової атракції для екскурсійних та туристичних груп міста Тернополя. Адже все більше людей цікавляться історією та продукцією однієї з найкорисніших галузей сільського господарства – бджільництва. Під час зустрічі з почесними пасічниками України Володимиром Дмитруком та Антоном Шотіком представники туристичного активу області прослухали цікаву лекцію на медову тематику, дізналися багато нової інформації про мед та інші продукти бджільництва, взяли участь у дегустації та обговорили подальшу співпрацю, як на теренах Тернопільщини так і в інших областях.

Україна є одним із найбільших виробників меду в світі, єдиного натурального продукту, який на всі 100% засвоюється організмом. Майже всі ми так чи інакше вживаємо мед, хтось в природному вигляді, дехто у випічці чи разом з іншими продуктами харчування. Та не всі знаємо про його користь і різноманітність видів меду та інших продуктів бджільництва, адже асортимент постійно збільшується і вдосконалюється. Крім основного продукту, яким є мед, на пасіці отримують: бджолиний віск, бджолині стільники, прополіс, пергу, пилок, забрус, маточне молочко, бджолину отруту, бджолиний підмор, гомогенат. А з цих складників досвідчені медовари виробляють різноманітні види товарів, такі як: горіхи в медові, медові мармоляди, цукерки, медові напої, медову косметику а також лікарські мазі та настої. Обізнаність людей у цій сфері, дозволяє їм обрати якісні продукти у відповідальних виробників.

Виробники меду та інших продуктів бджільництва зацікавлені у співпраці з представниками туристичної галузі, вони проводять цікаві лекції та смачні дегустації. Можливо з часом і бджолярі з Тернопільщини на основі досвіду своїх колег створять власний туристичний продукт та будуть готові приймати туристичні групи і окремих мандрівників охочих дізнатися більше про цю захоплюючу галузь. Як казав один медовар: «Бджолярі не люди – це посередники між бджолами і людьми».

Марина Дашкевич