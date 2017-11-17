На Тернопільському летовищі підпалили літак (Фото)

Сьогодні на базі Тернопільського летовища відбулися тактико-спеціальні навчання.

В рамках заходу тернопільські рятувальники відпрацьовували практичні дії щодо ліквідації умовної пожежі повітряного судна.

За тактичним задумом, виникла пожежа літака АН-2. На борту літака знаходяться 6 пасажирів та 2 члени екіпажу. При запуску двигуна загорівся моторний відсік, також відбулося витікання пального із подальшим займанням під фюзеляжем літака.

У навчаннях взяли участь 4 одиниці техніки та 22-є осіб особового складу підрозділів Тернопільського гарнізону ДСНС.