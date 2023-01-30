В суботу двоє пішоходів були травмовані внаслідок ДТП

В суботу, 28 січня, стались дві дорожньо-транспортні пригоди, повязані з наїздом автомобілів на пішоходів.

Перша подія сталась близько 18.00 годин в сел. Дружба Тернопільського району, коли водій автомобіля «Citroen C1» скоїв наїзд на пішохода. Внаслідок аварії травмувався 88-річний житель м. Теребовля. Дідуся терміново госпіталізували в Теребовлянську міську лікарню.

Буквально через три години схожа ДТП сталась в м. Тернополі, де під колеса автомобіля «Volkswagen» потрапив 63-річний тернополянин. Чоловік отримав травми середнього ступеня важкості та був госпіталізований в Тернопільську міську клінічну лікарню швидкої допомоги.