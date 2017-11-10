Як Тернопільська міська рада займається “благодійництвом”: ціни, за якими мерія здає приміщення в оренду

Перелік об’єктів, доступних для оренди:

1. Данила Галицького,2 (ДЮСШ Греко-римської боротьби) – 51 м. кв. Ціна 2166 грн.

2. Міский стадіон 29,6 м. кв. Ціна 1657 грн.

3. Міський стадіон 43 м. кв ціна 2 166 грн.

4. Міський стадіон 115 м. кв. ціна 3 133 грн.

5. Міський стадіон 152.7 м. кв. ціна 9 420грн.

6. Міський стадіон 13.6 м.кв. ціна 930грн.

7. Міський стадіон 48,6м. кв. ціна 2 993грн.

8. Купчинського,14 (лікарня) 11 м. кв. 449 грн. (під аптеку)

9. Федьковича,16 (дитяча лікарня) 2 м. кв 248 грн ( під

торговий апарат).

10. Федьковича,16 (дитяча лікарня) 26м. кв 2019 грн (медична діяльність)

11 Федьковича,16 (дитяча лікарня) 27м. кв 1773 грн (мед діяльність)

12. Шпитальна,4 (травм пункт) 36 м. кв. 1306 грн (продаж ортопед товарів)

13. Купчинського, 14 144 м. кв. 6131 грн.

Katya Kondratyuk спробувала з’ясувати, кому доступні ці площі для оренди: “Якщо когось щось зацікавило, то нічого орендувати ви не зможете, бо заяву потрібно подати до 16 листопада з наступним пакетом документів, отримання яких триває більше 10 днів:

-нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб»єктів підприємницької діяльності;

-нотаріально завірену копію Статуту;

-довідку про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України(ЄДРПОУ);

-довідку з Державної податкової інспекції щодо відсутності заборгованості перед бюджетом;

-свідоцтво про сплату єдиного податку або свідоцтво платника податку;

-звіт про фінансовий стан підприємства за попередній рік та звітний період поточного року;

-довідку від підприємств надавачів послуг про відсутність заборгованості по комунальних платежах за місцем знаходження(реєстрації);

-протокол загальних зборів (наказ)про вибори (призначення)директора”.

За словами депутата Тернопільської міської ради Андрія Шкули, все це нагадує дерибан.