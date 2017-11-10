У Тернополі — як в селі

Не даремно кажуть, що Тернопіль — велике село. Зі ставленням сьогоднішніх можновладців, місто таким буде ще довго.

Проходив по проспекту с. Бандери, бачу, довкола, ніби кроти порили. Аж ні, це молодці-комунальники так запасалися піско-сумішшю до зими. От чому її не насипати у ящички (будь-які), щоб це мало естетичний вигляд і нерозтікалося після дощу? А на зупинці біля кінопрокату насипали майже посередині тротуару, відразу за пішохідним переходом. На фото видно, як потоптана одна з куп. Люди виходять з транспорту і потрапляють одразу в пісок…”.

Джерело: соцмережі.