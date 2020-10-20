Два молоді таланти з Тернопільщини підписали контракти з ФК “Динамо”

В останні дні заключного трансферного періоду 2020 року гранд українського футболу, учасник групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА київське «Динамо» підписало ряд футболістів до основної та молодіжної команди. Серед них два вихованці тернопільського футболу – 17-річні захисники Василь Танчак та Валентин Пасічник.

Валентин Пасічник (справа) проявив себе з кращого боку в ФК “Львів” і отримав запрошення до “Динамо”

Валентин Пасічник родом із села Ренів Зборівського району. Перші футбольні ази вивчав у тренера із Залізців Михайла Михайловича Забитівського.

– З Валентином Пасічником почав займатися, коли йому було 11 років. Він тренувався не з однолітками, а з на 2-3 роки старшими хлопцями. Маршруткою із села добирався у Залізці, а після тренування разом з іншими дітьми з Ренева йшов до села пішки. Тоді з того села футболом займалися близько 10 хлопчаків. У 14 років Валик почав виступати за зборівську ДЮСШ у Дитячо-юнацькій футбольній лізі Тернопільщини. За одне коло в 11 матчах, діючи на позиції центрального захисника, зумів відзначитися шістьма забитими м’ячами. Пригадую, постійно підключався до стандартних положень і в одному з матчів зумів двічі відзначитися у ворота тернопільського «Чемпіона», – пригадує Михайло Забитівський.

Весною 2018-го Пасічник перейшов у структуру ФК «Львів». За львів’ян Валентин виступав у ДЮФЛ України у трьох вікових групах (U-15-17). Упродовж цього часу відіграв за ФК «Львів» 27 поєдинків, з яких 21 – в основному складі.

У сезоні-2020/21 Валентин за львів’ян від дзвінка до дзвінка зіграв чотири поєдинки у змаганнях 19-річних юнаків.

– Один із цих матчів відбувся у Києві проти однолітків з місцевого «Динамо». Столична команда ледь зуміла перемогти, забивши вирішального м’яча на останній 90-й хвилині матчу. Ще у двох зустрічах ФК «Львів» поступився і в одному зіграв внічию з «Рухом». Очевидно, тренери «Динамо» взяли на олівець ряд львівських футболістів. Чотирьох із них вони запросили на перегляд, щоби ті зіграти у товариському матчі. У понеділок, 5 жовтня, зателефонував Валентин і повідомив, що підписав контракт із «Динамо». Я йому кажу: ти жартуєш, а він: та ні – справді. І дійсно, незадовго з’явилася офіційна інформація про підписання з ряду гравцями контрактів, у тому числі Валентином Пасічником, – розповів перший тренер молодого футболіста.

Ще одним новачком київського «Динамо» став уродженець села Грицівці Збаразького району Василь Танчак. Юний футболіст є вихованцем тренера збаразької РК ДЮСШ Михайла Михайловича Кузьми.

– У 7 років Василя на тренування привів батько. Він уже тоді був дуже працьовитим, намагався не пропускати тренування, незважаючи на дощ чи сніг. Велосипедом приїжджав із села до Збаража, а це до 10 кілометрів. Під моїм керівництвом грав на позиції центрального захисника. Зі збаразькою командою виступав в обласних змаганнях. Згодом передав перспективного хлопця до Тернополя, де під керівництвом Тараса Михайловича Соломчака Танчак захищав кольори місцевої ДЮСШ у Дитячо-юнацькій лізі України. Там він теж діяв у півзахисті, і лише коли на початку 2019 року перебався до Львова, тамтешні тренери знайшли для нього місце на лівому краю оборони, – розповів Михайло Кузьма.

Василь Танчик за ФК «Львів» виступав на всеукраїнських юнацьких змаганнях (U-16 та 17). Наприкінці 2019 року провів три матчі у складі львів’ян у чемпіонаті України U-19 і один – у U-21. Далі через карантин у Василя була перерва в офіційних матчах, а вже у новому сезоні (2020/21 рр.) став грати у змаганнях 19-річних. У згаданому вище матчі проти київського «Динамо» Василь Танчик, що цікаво, на 15-й хвилині не реалізував пенальті, але це не завадило йому отримати запрошення від скаутів київського клубу.

Василь Танчак зі своїм першим тренером Михайлом Кузьмою

– Василь ще восени міг перейти до «Динамо», але тоді керівництво львівського і київського клубів не могли домовитися. Однак кияни за ним і далі стежили. Також він отримав запрошення від тренера збірної України (U-17) Олександра Петракова, двічі їздив на тренувальний збір, у тому числі до Іспанії, а також брав участь у складі збірної на турнірі пам’яті В. Банникова. І вже після матчу з киянами наставник «Динамо» (U-19) Ігор Костюк, очевидно, наполіг на підписанні контракту з Василем Танчиком, – каже Михайло Кузьма.

Василь Танчик nта Валентин Пасічний уже встигли дебютувати за «Динамо» (U-19). Збаражчанин вийшов на заміну на 67-й хвилині в переможному матчі проти «Колоса» з Ковалівки (6:0). А Валентин Пасічник – на 46-й хвилині у програшному виїзному поєдинку проти Руху” з Винників (0:1).

Звичайно, підписання контракту з ФК «Динамо» ще не гарантія, що хлопці заграють в основному складі українського гранда. Але те, що вони знаходяться в структурі провідного вітчизняного клубу, вже великий крок уперед в кар’єрі наших земляків. Тепер усе в руках і ногах молодих футболістів. Якщо вони докладуть усіх сил помножених на талант, то Тернопільщина в майбутньому буде радіти за своїх земляків.