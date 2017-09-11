Маловідомі факти про головного рятувальника Тернопільської області, який сьогодні святкує день народження

До уваги читачів “Погляду” — 10 фактів про Віктора Михайловича Маслея — начальника Управління ДСНС України у Тернопільській області, полковника служби цивільного захисту.

Факт №1: Віктор Маслей народився 1975 року в Тернополі.

Факт №2: походить із офіцерської сім’ї — батько і дідусь були міліціонерами, в родині були й льотчики, пожежники. Усі мужчини по батьковій лінії – у погонах. Втім, Віктор Михайлович обрав більш “мирну” професію – не військового чи поліцейського.

Факт №3: з дружиною Наталією виховує дев’ятикласницю Соломію і сина Євгена, який у 8 класі.

Факт №4: хобі – риболовля і туризм. Найбільший улов — карп, вагою 8,5 кг.

Факт №5: за гороскопом – Діва.

Факт №6: головному рятувальнику області належить 25-% житлового будинку в Смиківцях, площею 214 квадратних метри, ще по 25% мають дружина і діти – згідно з декларацією за 2016 рік.

Факт №7: має 500 квадратних метрів земельної ділянки в с. Берем`яни Бучацького району (згідно з декларацією за 2016 р.).

Факт №8: йому належить автомобіль Volkswagen 2002 року випуску (згідно з декларацією за 2016 р.).

Факт №9: начальником Управління ДСНС України у Тернопільській області, полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей призначений 1 серпня 2014 року.

Факт №10: день народження у Віктора Маслея – сьогодні, 11 вересня. Щиро вітаємо іменинника з 42-річчям! Нехай непохитним буде здоров’я, хай щоденно знаходять вас радість і щастя! Бажаємо, щоб професійністю і спритністю тішили підлеглі, а вище керівництво – належною підтримкою!