Адреси розміщення автоматів з розливу питної води «Долина» в м. Тернопіль
Точок розливу води «Долина» з автомобілів в м. Тернопіль не буде.
Адреси розміщення автоматів з розливу питної води «Долина» в м. Тернопіль
1. 48001. Проспект Злуки, 8;
2. 48108. Проспект Злуки, 55;
3. 48003. Вул. Галицька, 38;
4. 48006. Вул. Коновальця, 9;
5. 48116. Вул. Коновальця, 18 (шиномонтаж)
6. 48035. Вул. Злуки, 1;
7. 48081. Вул. Клінічна, (столова, біля в’їзду в лікарню)
8. 48102. Вул. Чалдаєва, 2 (маг. «Норма»);
9. 48103. Вул. Живова, 2;
10. 48104. Вул. 3-Рудка, 13;
11. 48106. Вул. Броварна, 13;
12. 48107. Вул. Бандери, 94 («Везунчик»);
13. 48109. Вул. Тарнавського 18;
14. 48110. Вул. Новий Світ, 89 («Циганка»);
15. 48112. Вул. Пушкіна, 5;
16. 48113. Вул. Корольова, 4;
17. 48105. Вул. Чернівецька, 58 (маг. «Надія»)
18. 48114. Вул. Куліша, 1;
19. 48123. Вул. Героїв Крут, 3;
20. 48128. Вул. 15 Квітня, 4;
21. 48132. Вул. 15 Квітня, 35;
22. 48133. Вул. 15 Квітня, 21;
23. 48134. Вул. Купчинського, 1.
2 thoughts on “Адреси розміщення автоматів з розливу питної води «Долина» в м. Тернопіль”
Цікаво, що робити мешканцям мікрорайону цукровий завод? Де вони можуть набрати води? Коли там вже врешті-решт поставлять автомат з розливу питної води?
Та кому треба та ваша долина, Водоканалівська вода, але просто сильно фільтрована. Самі пийте її, люди не дурні!