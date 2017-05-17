Точок розливу води «Долина» з автомобілів в м. Тернопіль не буде.

Адреси розміщення автоматів з розливу питної води «Долина» в м. Тернопіль

1. 48001. Проспект Злуки, 8;

2. 48108. Проспект Злуки, 55;

3. 48003. Вул. Галицька, 38;

4. 48006. Вул. Коновальця, 9;

5. 48116. Вул. Коновальця, 18 (шиномонтаж)

6. 48035. Вул. Злуки, 1;

7. 48081. Вул. Клінічна, (столова, біля в’їзду в лікарню)

8. 48102. Вул. Чалдаєва, 2 (маг. «Норма»);

9. 48103. Вул. Живова, 2;

10. 48104. Вул. 3-Рудка, 13;

11. 48106. Вул. Броварна, 13;

12. 48107. Вул. Бандери, 94 («Везунчик»);

13. 48109. Вул. Тарнавського 18;

14. 48110. Вул. Новий Світ, 89 («Циганка»);

15. 48112. Вул. Пушкіна, 5;

16. 48113. Вул. Корольова, 4;

17. 48105. Вул. Чернівецька, 58 (маг. «Надія»)

18. 48114. Вул. Куліша, 1;

19. 48123. Вул. Героїв Крут, 3;

20. 48128. Вул. 15 Квітня, 4;

21. 48132. Вул. 15 Квітня, 35;

22. 48133. Вул. 15 Квітня, 21;

23. 48134. Вул. Купчинського, 1.

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