Агропідприємтсво на Підволочищині придбало апарат ШВЛ для місцевої лікарні

Підприємство з Підволочиського району зробило місцевій лікарні коштовний подарунок.

Коштом ТОВ «Україна» Підволочиського району, яке очолює Герой України Олег Крижовачук, придбано апарат штучної вентиляції легень німецького виробництва «Аеrоs-4600» вартістю 1 мільйон 100 тисяч гривень. Учора його привезли в Підволочиську районну лікарню, пише Терен.

Таким є внесок цього знаного хлібороба у боротьбу з епідемією коронавірусу.

До слова, Олег Петрович відомий своїми благодійними внесками для українського війська, підтримкою ветеранів АТО та їх сімей, церковних і територіальних громад, закладів освіти та культури Тернопілля.