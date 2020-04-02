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Новини Тернополя 

Агропідприємтсво на Підволочищині придбало апарат ШВЛ для місцевої лікарні

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Підприємство з Підволочиського району зробило місцевій лікарні коштовний подарунок.

Коштом ТОВ «Україна» Підволочиського району, яке очолює Герой України Олег Крижовачук, придбано апарат штучної вентиляції легень німецького виробництва «Аеrоs-4600» вартістю 1 мільйон 100 тисяч гривень. Учора його привезли в Підволочиську районну лікарню, пише Терен

Таким є внесок цього знаного хлібороба у боротьбу з епідемією коронавірусу. 

До слова, Олег Петрович відомий своїми благодійними внесками для українського війська, підтримкою ветеранів АТО та їх сімей, церковних і територіальних громад, закладів освіти та культури Тернопілля.

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