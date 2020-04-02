Симптоми з’явилися на 17-й день: що відомо про третього хворого на коронавірус тернополянина

ЩО ВІДОМО ПРО ТРЕТЬОГО ХВОРОГО НА КОРОНАВІРУС ТЕРНОПОЛЯНИНА?

🔹Чоловікові 55 років, повернувся із-за кордону. 14 днів перебував на самоізоляції, температура та інші симптоми коронавірусу в нього з’явилися на 17 добу після приїзду в Україну. Уточнена інформація: чоловік повернувся із Словаччини.

🔹Зараз чоловік перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Стан пацієнта середньої важкості.

🔹З тернополянами, у яких підтвердили коронавірус раніше, чоловік не контактував.

❗️Медики вкотре звертаються до тернополян: залишайтеся вдома та дотримуйтеся правил карантину.

ℹ️Загалом від початку епідемії коронавірусу лабораторно підтверджено СОVID-19 у 3 жителів Тернополя. Двоє чоловіків з Тернополя – 55 і 62 роки, в яких підтвердили COVID-19 раніше, знаходяться на амбулаторному лікуванні.

Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом